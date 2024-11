Apple reduce discret producția Vision Pro din cauza vânzărilor slabe

Apple a luat o decizie neașteptată, retrăgându-se discret din sectorul realității augmentate și virtuale prin reducerea producției dispozitivului Vision Pro, lansat recent la un preț de 3.500 de dolari. În ciuda așteptărilor mari legate de acest produs, vânzările nu au atins țintele estimate, iar analizele recente arată o cerere mult sub nivelul preconizat. Potrivit unor informații dezvăluite de angajați ai companiei chineze Luxshare, care asamblează Vision Pro, producția acestui dispozitiv ar putea înceta până la finalul lunii noiembrie.

Cu toate acestea, Tim Cook, CEO-ul Apple, a încercat să păstreze un ton optimist, explicând că Vision Pro nu este destinat „pieței de masă” și că este conceput pentru „early adopters”, acei consumatori care își doresc tehnologia viitorului, chiar și la un preț premium.

Cifrele de vânzări și competiția acerbă cu Meta

În primele trei trimestre din 2024, Apple a vândut doar aproximativ 370.000 de unități Vision Pro, conform estimărilor Counterpoint Research, mult sub volumele înregistrate de rivalul său Meta. Compania Meta, cunoscută pentru produsele sale Oculus, a reușit să vândă aproximativ șase milioane de dispozitive Quest 2 și în jur de trei milioane de unități Quest 3, două modele mult mai accesibile, la prețuri de circa 500 de dolari fiecare.

Analiștii prognozează că, până la sfârșitul anului, Apple nu va reuși să vândă mai mult de 50.000 de Vision Pro, în ciuda sezonului festiv, care adesea stimulează cererea de gadgeturi. Unii dintre primii utilizatori ai Vision Pro au returnat dispozitivele, acuzând disconfort în utilizare și o experiență de vizionare neconfortabilă, cu probleme de afișaj și o serie de bug-uri software.

Planuri de viitor și reorientarea către un model mai accesibil

În fața cererii reduse, Apple și-a ajustat planurile pentru o a doua generație de Vision Pro. Surse din interiorul companiei susțin că dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a fost suspendată, Apple concentrându-se pe o versiune cu funcționalități limitate și un preț mai accesibil, care ar putea fi lansată până la finalul lui 2025. Compania are în vedere lansarea unui nou model, cunoscut sub numele de cod N109, pentru care se așteaptă să producă aproximativ patru milioane de unități pe întreaga durată de viață a produsului, mult sub proiecțiile inițiale de opt milioane de unități.

Tim Cook a declarat într-un interviu că vânzările reduse nu reprezintă un eșec, ci mai degrabă o oportunitate de a crea un ecosistem pentru viitor. Cook a comparat începuturile Vision Pro cu lansarea primului iPod, iPhone sau AirPods, produse care au avut un impact treptat pe piață, dar au ajuns să revoluționeze tehnologia. El consideră că, pe măsură ce ecosistemul se va dezvolta, aplicațiile și produsele noi vor stimula interesul consumatorilor.

În timp ce mulți fani loiali ai Apple continuă să vadă Vision Pro drept un pas important pentru inovație, succesul comercial al acestuia rămâne incert. Unii utilizatori au descris Vision Pro ca fiind prea voluminos și dificil de utilizat, iar problemele tehnice ale primului model nu au ajutat la crearea unui efect „wow” suficient de convingător pentru a justifica prețul ridicat.