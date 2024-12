„Am găsit ceva în grădină care m-a lăsat fără cuvinte”: Descoperirea uimitoare a unui american ar putea rescrie istoria vieții preistorice

O descoperire remarcabilă a fost făcută în toamna acestui an într-o curte din New York, dezvăluind fosile de mastodont – un mamifer preistoric dispărut în urmă cu mii de ani. Proprietarul, care a preferat să rămână anonim, a descoperit o falcă completă și fragmente osoase în timp ce lucra în grădina casei sale din apropierea localității Scotchtown, situată la aproximativ 112 kilometri nord-vest de New York City.

O descoperire accidentală

„Am găsit ceva în grădină care m-a lăsat fără cuvinte,” a spus bărbatul, citat de Associated Press, referindu-se la descoperirea care ulterior s-a dovedit a fi o falcă de mastodont. Robert Feranec, directorul de cercetare al New York State Museum și curator al colecțiilor de animale din Epoca de Gheață, a declarat că proprietarul a observat inițial două structuri care semănau cu mingi de baseball. „Le-a ridicat și și-a dat seama că sunt dinți”, a explicat Feranec. Aceasta a fost doar prima piesă dintr-un puzzle fascinant.

Ulterior, specialiștii de la muzeu și de la Universitatea de Stat din New York (SUNY), campusul Orange County, au excavat zona, descoperind o falcă completă, foarte bine conservată, aparținând unui mastodont adult. Alături de această falcă, au mai fost găsite fragmente dintr-un os de deget și o coastră, care oferă un context suplimentar pentru cercetări viitoare.

O relicvă rară cu potențial de studiu

Aceasta este prima falcă completă de mastodont descoperită în statul New York în ultimii 11 ani, conform oficialilor muzeului. Până în prezent, peste 150 de fosile aparținând acestui mamifer preistoric, rudă îndepărtată a elefantului, au fost descoperite în stat, iar aproximativ o treime dintre ele provin din zona Orange County, locul unde s-a făcut și această descoperire recentă.

„Deși falca este vedeta acestei descoperiri, fragmentele adițăionale, precum osul de deget și coasta, oferă un context valoros pentru cercetări suplimentare”, a declarat Cory Harris, șeful departamentului de științe comportamentale de la SUNY Orange. „Intenționăm să explorăm în continuare zona pentru a vedea dacă există și alte fosile conservate”, a adăugat el.

Oportunități pentru înțelegerea ecosistemelor preistorice

Descoperirea este deosebit de importantă pentru știință, oferind cercetătorilor o oportunitate unicat de a studia ecologia acestei specii magnifice. „Această falcă reprezintă o oportunitate unică de a studia ecosistemele din Epoca de Gheață și de a înțelege mai bine habitatul și dieta mastodonților”, a explicat Feranec.

Fosilele vor fi supuse unor teste de datare cu carbon pentru a determina vârsta exactă a mastodontului, precum și unor analize pentru a identifica dieta și mediul de viață al acestuia. Rezultatele acestor studii ar putea contribui la o înțelegere mai amplă a ecosistemelor de acum mii de ani.

Viitorul relicvei

Conform oficialilor muzeului, fosilele vor fi expuse publicului începând cu anul 2025, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi un fragment fascinant al istoriei vieții preistorice. Această descoperire nu doar că adaugă o piesă valoroasă la colecția de fosile din New York, dar deschide și calea pentru cercetări viitoare în domeniul paleontologiei.