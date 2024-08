Adrian Mutu nu s-a mai abținut după ce a fost atacat dur de fostul lui jucător: ”E obraznic, nu are minte”

Adrian Mutu a plecat de la CFR, dar scandalul cu un jucător al echipei din Gruia continuă. Acesta l-a făcut praf pe ”Briliant”, iar antrenorul nu i-a rămas dator și i-a dat o replică dură. Ce a spus fostul jucător al Fiorentinei.

La finalul lunii ianuarie, Adrian Mutu (45 de ani) a acceptat provocarea de a merge la CFR Cluj în locul lui Andrea Mandorlini. Dar rezultatele echipei au fost sub așteptări, culminând cu umilința din meciul cu Corvinul Hunedoara, care a însemnat eliminarea din Cupa României în sferturile de finală. După acel meci, ”Briliantul” a preferat să-și dea demisia.

La câteva zile după plecarea de la CFR, Adrian Mutu l-a atacat pe atacantul Panagiotis Tachtsidis, care luase cartonaș roșu în partida cu Corvinul, iar grecul i-a dat un răspuns dur: ”Acest tip a dat dovadă de lipsă de caracter, a plecat într-un moment greu”. După acestă replică dură, războiul dintre cei doi continuă.

În urma declarațiilor lui Tachtsidis, Adrian Mutu a dezvăluit că fotbalistul elen a fost protagonistul mai multor acte de indisciplină și a mai afirmat că soția atacantului, Zeta, vrea să divorțeze.

Cei doi sunt căsătoriți din 2016 și au împreună cu care are trei copii. Partenera jucătorului ar fi leșinat când a aflat că acesta a fost surprins într-un club din Cluj-Napoca, alături de două femei.

”Eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’ (n.r.- băiatul ăsta). Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Vezi și: Cine l-a pus la zid pe Adrian Mutu, după ce a demisionat de la CFR: ”Nu e puternic”

Se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat. Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal”, a spus Adrian Mutu, la Prima Sport 1.