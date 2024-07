13 lucruri neștiute despre Cristiano Ronaldo. CR7 este studiu de caz academic și are o legătură pe viață cu un fost președinte american

Cristiano Ronaldo, fotbalistul portughez care joacă în prezent pentru Al-Nassr și echipa națională a Portugaliei, este considerat unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile. De-a lungul carierei sale impresionante, Ronaldo a adunat o mulțime de realizări și a devenit o figură emblematică atât pe teren, cât și în afara acestuia. Cu toate acestea, există multe aspecte mai puțin cunoscute despre viața și cariera sa. Iată 13 lucruri neștiute despre Cristiano Ronaldo.

EURO 2024, ultimul din cariera lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a spus ”Adio” Campionatului European din Germania, după ce naționala Portugaliei a fost eliminată în sferturi de Franta, la loviturile de departajare.

Pentru starul portughez, ajuns la 39 de ani, duelul cu selecționata din Hexagon a fost ultimul la un turneu final european. CR7 anunțase înainte de acest joc că EURO 2024 este ultimul Campionat European la care mai joacă.

”Acesta este ultimul meu Campionat European, cu siguranță. Dar nu sunt afectat de asta, sunt condus de entuziasm în continuare”, spunea CR7 după parida cu Slovenia.

Cifrele lui Cristiano Ronaldo la Campionatul European 2024

Chiar dacă EURO 2024 a fost ultimul pentru el, Cristiano Ronaldo lasă în urmă câteva cifre uluitoare. El este singurul fotbalist care a jucat la șase ediții de Campionat European, iar la aceste turnee finale a stabilit mai multe recorduri.

Recordurile stabilite de Cristiano Ronaldo la EURO 2024

Cele mai multe goluri la EURO – 14

Cele mai multe meciuri la turneul final – 30

Cele mai multe turnee finale cu gol marcat – 5

Cele mai multe apariții la EURO – 74

Cele mai multe goluri la EURO (preliminarii + turneu final) – 55

Cele mai multe apariții ca și căpitan – 21

Cele mai multe assist-uri – 8

Cele mai multe șanse de gol create – 47

Cel mai în vârstă jucător care a dat o pasă decisivă – 39 de ani

13 lucruri pe care nu le știai despre Cristiano Ronaldo

1. Nume inspirat de un fost președinte american

Cristiano Ronaldo a fost numit după fostul președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan. Născut la doar o lună după ce Reagan a fost învestit pentru al doilea mandat, se crede că mama lui Ronaldo era admiratoare a celui de-al 40-lea președinte american.

2. Tatăl său a fost echipier la primul său club

Tatăl lui Cristiano Ronaldo, Jose Dinis Aveiro, a fost echipier la clubul Andorinha, unde Ronaldo a început să joace fotbal la vârsta de opt ani. Talentul său natural pentru acest sport a fost remarcat rapid, iar la 12 ani s-a mutat pe continent pentru a se alătura academiei de tineret a Sporting CP.

3. Transfer record la Real Madrid

În 2009, Ronaldo s-a transferat la Real Madrid pentru o sumă record la acea vreme de 80 de milioane de lire sterline. În cele nouă sezoane petrecute la clubul madrilen, Ronaldo și-a consolidat statutul de unul dintre cei mai mari jucători din istorie, câștigând patru Baloane de Aur și patru titluri Champions League, printre multe alte trofee.

4. Golgheter internațional all-time

Cristiano Ronaldo este cel mai prolific marcator internațional din istoria fotbalului masculin, cu 118 goluri marcate pentru Portugalia.

5. Om de afaceri de succes

În afara terenului, Ronaldo este și un om de afaceri de succes. Brandul său CR7 include produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri. De asemenea, deține un hotel, un muzeu și mai multe restaurante în Madeira, Portugalia.

6. Muzeu dedicat lui Ronaldo

Museu CR7 este un muzeu dedicat vieții și carierei fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo. Situat în Funchal, Madeira, muzeul expune memorabilia și artefacte din viața personală și profesională a lui Ronaldo, inclusiv Baloanele de Aur și tricourile echipei naționale a Portugaliei.

7. O galaxie numită după Ronaldo

În 2015, o echipă de astronomi a descoperit o galaxie pe care au numit-o Cosmos Redshift 7 Galaxy (CR7), inspirându-se din numele lui Cristiano Ronaldo.

8. Aeroportul din Madeira poartă numele său

Aeroportul Internațional Madeira, cunoscut și sub numele de Aeroportul Cristiano Ronaldo, a fost redenumit în 2017 în onoarea fotbalistului născut în Madeira. Aeroportul conectează Madeira cu destinații din întreaga Europă și Atlantic.

9. Menționat într-o melodie a lui Drake

În 2018, muzicianul canadian Drake a lansat albumul „Scorpion”, care conține melodia „Blue Tint” în care este menționat Ronaldo. Unul dintre versurile melodiei spune: „Way this sh*t set up I live like Ronaldo, but I never been in Madrid.”

10. Proprietar al 20 de mașini de lux

Cristiano Ronaldo este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașinile de lux și deține aproximativ 20 de mașini, printre cele mai faimoase fiind un Bugatti Chiron, un Ferrari 599 GTO și un Rolls-Royce Phantom.

11. Primul câștigător al premiului Puskas

Premiul Puskas, acordat pentru cel mai frumos gol al anului, a fost introdus în 2009, iar Cristiano Ronaldo a fost primul câștigător al acestuia pentru golul său de la distanță împotriva FC Porto în Champions League 2008/09 pentru Manchester United.

12. Subiect de studiu la o universitate

Cristiano Ronaldo este și subiect de studiu la Universitatea British Columbia Okanagan din Canada. Studenții la sociologie au opțiunea de a studia viața și cariera superstarului ca parte a cursului lor.

13. Om caritabil

În afara terenului, Ronaldo este cunoscut pentru munca sa caritabilă. În 2015, a fondat Fundația Cristiano Ronaldo pentru a ajuta copiii nevoiași și a fost implicat în numeroase alte inițiative caritabile.

Aceste aspecte mai puțin cunoscute despre Cristiano Ronaldo evidențiază nu doar măreția sa ca fotbalist, ci și complexitatea și influența sa în afara terenului.