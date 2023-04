Sony a dat startul reducerilor în Spring Sale: cele mai bune oferte pentru Playstation

Reducerea de primăvară a început pe PlayStation Store și multe dintre jocurile preferate de fani pot fi cumpărate la prețuri reduse.

PlayStation Store a început reducerile anuale de primăvară și sute de jocuri pot fi cumpărate la prețuri reduse. În această listă, m-am concentrat asupra celor care au avut cel mai mare impact de la lansare, ținând cont și de popularitatea lor.

Reducerea va continua până pe 12 aprilie și poți cumpăra câte jocuri dorești până la acea dată la prețuri reduse.

Red Dead Redemption 2 – 96 RON

Red Dead Redemption 2 este unul dintre cele mai de succes jocuri video din ultimii ani, cu peste 175 de premii „jocul anului” și primitori a peste 250 de scoruri perfecte. Au trecut cinci ani de la lansare, dar RDR 2 este încă o alegere de top, mai ales dacă are un preț redus pe PlayStation Store, datorită reducerii de primăvară.

Jucătorul preia rolul lui Arthur Morgan, un membru al bandei Van der Linde care încearcă să supraviețuiască într-o lume în schimbare rapidă. Liderul bandei, Dutch Van der Linde, este obsedat de ideea de a trăi liber de constrângerile societății și ale legii. Dar pe măsură ce activitățile bandei devin din ce în ce mai violente, Arthur începe să pună la îndoială moralitatea acțiunilor lor și loialitatea liderului lor.

Din păcate, Ultimate Edition este încă 430 de lei, iar prețul redus este pentru Standard Edition, așa că nu vei primi conținut special pentru Red Dead Redemption 2.

De asemenea, a atras mulți oameni în timpul Steam Spring Sale 2023, iar acum este timpul pentru a obține jocul pe consola ta!

The Last of Us Part 1 – 285 RON

The Last of Us a atras milioane de jocuri cu povestea sa distinctă, iar recent a apărut serialul TV, fascinând și mai mulți oameni.

The Last of Us Part 1 are loc într-o lume post-apocaliptică în care o infecție fungică mortală a distrus cea mai mare parte a populației umane. Jocul spune povestea lui Joel, un contrabandist care trebuie să transporte o tânără pe nume Ellie prin țară. Cei doi trebuie să treacă printr-un teritoriu periculos, să lupte împotriva oamenilor infectați și a supraviețuitorilor și să caute resurse.

Chiar dacă The Last of Us Part 1 are una dintre cele mai mici reduceri la Spring Sale a PS Store cu 25%, totuși „trebuie” să o încerci dacă nu ai făcut-o deja.

NBA 2k23 – 81 RON

Dacă ești fan baschet, probabil că ai auzit despre seria NBA 2K. Este cel mai faimos și aproape singurul joc oficial NBA cu mecanică și grafică de vârf pe care îl poți găsi pe piață. În fiecare an, 2K Games îmbunătățește diferite aspecte ale jocului și îți oferă diferite opțiuni, de la jocul online până la gestionarea unei echipe NBA.

Pe lângă grafica și mecanică îmbunătățită, poți alege și una dintre cele 12 echipe WNBA care să joace și să concureze în propria ligă în NBA 2K23. Pe lângă modurile de joc clasice precum Joc rapid, Online și Cariera mea, NBA 2K23 introduce și următorul mod WNBA:

The W: Un nou mod de joc în MyCareer, care le permite jucătorilor să-și creeze propria jucătoare de baschet și să le ghideze către celebritatea WNBA.

Îl poți obține pentru 81 de lei, o reducere de 42%. Cu toate acestea, utilizatorii PS5 trebuie să plătească un preț de 126 de lei dacă doresc să cumpere jocul în timpul reducerii de primăvară.

Horizon Forbidden West – 235 RON

Horizon Forbidden West a fost anunțat pentru prima dată în 2020, iar Sony l-a lansat în februarie 2022. Are o hartă uriașă și o grafică impresionantă care te va uimi, mai ales în timpul luptei. Joci în rolul lui Aloy pentru a restabili ordinea și pentru a aduce din nou echilibrul în lume, în timp ce noi mașini înfricoșătoare se plimbă pe granițele lor. Viața pe Pământ se îndreaptă spre o altă extincție și nimeni nu știe de ce.

Horizon Forbidden West este aproape jumătate din prețul său inițial și îl poți obține pentru 235 de lei pe PS4 sau PS5 în timpul reducerii de primăvară a PS Store. De asemenea, oferă diverse funcții pentru utilizatorii PS5, cum ar fi 4K, HDR și un mod de performanță care vizează 60FPS.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 145 RON

Lista se termină cu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. A fost lansat în 2020, iar povestea se bazează pe personajul Marvel Comics Miles Morales, urmând calea mentorului său Peter Parker. Îl poți juca și pe PS5, deoarece acest joc a fost unul dintre titlurile de lansare ale celei mai recente console Sony.

Jocul Spider-Man costă doar 145 de lei, practic o reducere de 50%.

Există sute de alte jocuri în Spring Sale și le poți verifica pe toate pe site-ul oficial.