Ion Lucian a fost un actor roman de comedie în film, radio, teatru, televiziune și voce, dramaturg și director al teatrului Excelsior, dar și societar de onoare al Teatrului Național București. S-a născut la data de 22 aprilie 1924, în București și a murit pe 31 martie 2012.

Actor extrem de cunoscut și iubit, Ion Lucian spunea des că s-a născut în aceeași zi cu Shakespeare. Mama lui era din zona Neamțului, iar tatăl din Roman.

A mers la liceul Matei Basarb și a dat bacalaureatul în 1942. A refuzat cariera de inginer și a dat admitere la Academia de Artă Dramatică. În 1940, Ion Lucian a început să dea meditații la matematică și să realizeze desene.

A făcut apoi figurație la teatrul Național. A fost admis la Academia de Artă dramatică în 1941, când încă era elev în clasa a XII-a. A fost admis, deși încă nu avea bacalaureatul, după ce a recitat poezie „Oltul”, de Octavian Goga.

Timp de un a mers în paralel la liceu și Academie, iar după examenul de bacalaureat a dat concurs pentru un post de actor la Teatrul Național și a fost admis pe unul dintre cele cinci locuri la care au candidat 163 de persoane.

A avut primul rol în piesa Castiliana, de Lope de Vega. Apoi, a fost actor la Teatrul Național București, Teatrul Municipal din București, Teatrul Actorului de film C. Nottara, Teatrul de Comedie, apoi a deveni director fondator și actor al Teatrului Excelsior, în 1990 și societar de onoare la Teatrul Național.

Tot el a fondat Teatrul pentru Copii „Ion Creangă”, pe care l-a condus între anii 1964 şi 1972.

Pe 11 martie 2012, actorul de comedie a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca din București cu diagnosticul de bronhopneumonie și anemie.

A murit pe 31 martie 2012, în jurul orei 21.15. Cu o săptămână înainte de moartea sa, actorul a scris de pe patul de spital un mesaj pe care soția lui, Paula Sorescu Lucian, l-a citit în fața a a150 de spectatori adunați la Teatrul Excelsior din București.

Actorul a deplâns starea în care a ajuns teatrul și pierderea legăturii cu publicul, în mesajul lui.

„Teatrul a pierdut definitiv complicitatea cu marele public. De mii de ani de când există, a rezistat tocmai pentru că a fost complice cu publicul. A avut ascendenţă faţă de celelalte arte, pentru că ea comunică direct cu publicul. Pe scenă, el găsea răspunsurile, întrebările, îndoielile. Teatrul era pentru spectatorul dinainte de ’89 un enorm suport moral, locul unde se refugia, unde îşi găsea motivele de speranţă, de viaţă, de încredere.

Există un loc unde această complicitate a rămas nealterată. Acest fenomen s-a petrecut în lumea teatrului pentru copii, deşi ne aflăm în epoca internetului. „Când s-a dărâmat clădirea veche a Teatrului Excelsior, toţi au venit la mine speriaţi, părinţi, copii, să mă întrebe: ei unde or să se mai ducă? I-am liniştit. Că au unde să vină. Ei nu pot renunţa la teatru, pentru că aici e singurul loc unde se joacă cinstit. Adică exact pentru ceea ce eu am fost de multe ori criticat. Că sunt retrograd, conservator, învechit.

Însă, eu tot timpul am fost credincios unei opinii ale mele: miturile copilăriei nu trebuie demolate. Este foarte important ca miturile copilăriei să fie redate aşa cum au fost ele. Am un exemplu foarte sugestiv. În spectacolul meu «Frumoasa şi Bestia» am distribuit în rolul personajului negativ pe cea mai frumoasă actriţă din teatru, iar în rolul Frumoasei, o actriţă solară, senină. La sfârşitul spectacolului, copiii strigă la actriţa frumoasă: «urâto!» Au înţeles că frumuseţea nu e un atribut exterior. Pe acest principiu am activat şapte ani la Teatrul «Ion Creangă» şi 20 de ani la Excelsior”, a mai spus în mesaj Ion Lucian.