„Fugarul” Sebastian Ghiță, patron la Dinamo? „L-a speriat pușcăria”. Mutarea care ar fi transformat radical clubul din „Ștefan cel Mare”

Ar fi fost „bomba” anului. Dumitru Dragomir susține că are informații că Sebastian Ghiță ar fi fost foarte aproape să preia clubul Dinamo. Afacerea nu s-a realizat pentru că omul de afaceri a fugit din țară și s-a refugiat în Serbia, de teamă că va fi trimis în închisoare.

Sebastian Ghiță, tentat să investească la Dinamo

Dinamo are un nou proprietar din luna februarie a acestui an, dar lucrurile nu merg deloc bine din punct de vedere financiar, chiar dacă instanța a aprobat noul plan de reorganizare pentru clubul care se află în insolvență. Au fost „șterse” în acest fel datorii de cinci milioane de euro, dar dacă echipa nu se salvează de la retrogradare va urma un nou cutremur. Antrenorul Ovidiu Burcă a cerut urgent întăriri, dar este greu de crezut că vor urma achiziții de jucători.

Dumitru Dragomir este convins că lucrurile ar fi stat mult mai bine dacă Sebastian Ghiță ar fi reușit să ajungă patronul echipei. Fostul șef al LPF susține administratorul special, Andrei Nicolescu, a fost avocatul fostului patron de la clubul de baschet Asesoft Ploieşti. Nicolescu a negat această informație, dar a admis că există posibilitatea ca în unele litigii să fi reprezentat firme care aveau contracte cu entități conduse de Ghiță. Cei doi au fost colegi de liceu.

„E greu și pentru conducerea lui Dinamo. Avocatul acela nu e băiat rău. Nicolescu a fost avocatul lui Ghiță de la RTV, a făcut avere cu el. Nu îl lua Ghiță dacă era vreun fraier. Ghiță e deștept. A fost avocatul lui Ghiță. Am stat de vorbă de vreo două ori cu el, are minte”, a transmis Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

De ce nu a ajuns Sebastian Ghiță patronul clubului Dinamo

Sebastian Ghiţă a fugit din România în anul 2016 deși era filat de poliție. Omul de afaceri are mai multe dosare și s-a refugiat în Serbia. Din această cauză, Sebastian Ghiță nu a fost dispus să investească la Dinamo.

„Dacă Ghiță era în țară îl făcea Nicolescu să se ducă la Dinamo, îl făcea patron. Și atunci făcea din Dinamo o echipă mare. Ghiță a fost sportiv mare, a fost și sportiv. Știu că îi place fotbalul. L-a speriat pușcăria tuturor ăstora care au intrat de la fotbal. Pe toată lumea, nu numai pe Ghiță. Pe toți i-a speriat. Ghiță e un titan și băiat deștept. E în primii 15 ai acestei țări ca și bogăție. E unul din marii milionari ai țării. A fost un sportiv și din sportiv a reușit pe propriile lui puteri și uite unde a ajuns. Încă odată îți spun, fac pariu pe cât vrei că se ducea la Dinamo. Ori pe Dinamo ori pe Petrolul”, a descris situaţia Dragomir.

În luna august a acestui an, Tribunalul Prahova a anulat mai multe probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Toată povestea este legată de anumite contracte pe care firmele lui de IT le-ar fi primit de la diverse autorități publice.

În anul 2019, Judecătorii de la Curtea de Apel Ploiești au revocat și ultimul mandat de arestare emis pe numele lui Sebastian Ghiță.