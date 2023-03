„Sebastian Ghiță, interesat să investească la Dinamo?”. Președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat care este planul noilor patroni

Fanii lui Dinamo așteaptă cu sufletul la gură planul noilor investitori, care au promis că vor face o infuzie de capital care va ajuta echipa în lupta pentru promovare. Răspunsurile la multe dintre întrebări se lasă însă așteptate. Noul președinte al clubului a acordat astăzi un interviu în care a negat că Sebastian Ghiță ar fi interesat să se alăture echipei de investitori, dar Andrei Nicolescu a recunoscut că a fost coleg de liceu, la Ploiești, cu celebrul om de afaceri.

Dinamo se află într-o situație foarte grea din punct de vedere financiar. Clubul are datorii de multe milioane de euro și se află în insolvență, iar faptul că se află în liga a doua a însemnat o lovitură foarte grea la capitolul venituri. Fanii au privit cu multă încredere anunțul companiei Red&White că a cumpărat un pachet consistent de acșiuni.

Andrei Nicolescu este președintele clubului, iar în interviul de gsp.ro a fost întrebat dacă Sebastian ghiță ar putea fi unul dintre investitorii surpriză. „Nu, nu, nu. Ești departe, la ani lumină”, a fost răspunsul. Nicolescu este avocat și în presă s-a scris că l-ar fi reprezentat într-un proces pe afaceristul care a fugit în Serbia acum aproape șapte ani.

„Aveți o informație greșită. Eu nu am reprezentat un om. Am avut contracte de asistență juridică cu unele dintre firmele în zona comercială care, la un moment dat, au fost asimilate de presă cu Sebastian Ghiță. În zona penală nu am avut tangență cu nimic din ce a însemnat reprezentarea lui.

Noi am fost în același liceu la Ploiești. Faptul că am reușit să fiu consilier de business în anumite afaceri care cumva derivau din ce făcea el și acum sunt de super succes nu are legătură cu faptul că ne cunoșteam sau eram prieteni”, a răspuns Nicolescu.