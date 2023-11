Filmul de animație The Witcher: Sirens of the Deep se va lansa pe Netflix: Când îl poți viziona, ce știm până acum

Filmul de animație The Witcher: Sirens of the Deep de la Netflix se va lansa pe rețeaua de streaming, iar fanii abia așteaptă.

The Witcher: Sirens of the Deep se va lansa pe Netflix

Netflix le-a oferit fanilor The Witcher prima privire asupra unui nou film de animație care urmează să ajungă pe serviciul de streaming la sfârșitul anului 2024.

The Witcher: Sirens of the Deep se bazează pe A Little Sacrifice, o nuvelă scrisă de creatorul universului Andrzej Sapkowski. Îl va pune pe Geralt din Rivia să investigheze o serie de atacuri într-un sat de la malul mării, în mijlocul unui conflict în creștere între locuitorii săi umani și oamenii de pe ocean. Netflix spune că filmul este plasat între episoadele 5 și 6 din primul sezon al seriei live-action și arată că Geralt din film seamănă mai mult cu actorul original Witcher Henry Cavill decât cu Geralt din jocuri.

Actorii Anya Chalotra și Joey Batey își vor relua, de asemenea, rolurile lui Yennefer din Vengerberg și Jaskier în filmul de animație. Dar Geralt va fi exprimat de Doug Cockle, care este cunoscut pentru că a făcut vocea lui White Wolf în jocurile Witcher. Filmul este regizat de Kang Hei Chul, care a servit ca artist de storyboard pentru The Witcher: Nightmare of the Wolf, care a prezentat povestea lui Vesemir înainte ca acesta să devină mentorul lui Geralt. A fost animat, de asemenea, de Studio MIR, același studio sud-coreean care a lucrat la Nightmare of the Wolf.

Ultima șansă să-l vezi pe Cavill ca Geralt din Rivia

Filmul poate fi ultima ocazie când cei cărora le-a plăcut deosebit de mult de Cavill îl pot vedea, ei bine, într-o versiune animată, în universul The Witcher. Ca referință, actorul din Superman a părăsit serialul The Witcher după al treilea sezon și urmează să fie înlocuit de Liam Hemsworth.

De asemenea, Henry Cavill spune că „aceasta veste nu este cea mai ușoară”, după ce a primit recent aprobarea de la Warner Bros. pentru a-și anunța revenirea în rolul Superman. James Gunn, regizorul Guardians of the Galaxy și noul co-președinte al DC Studios, scrie un film cu Superman care nu îl va implica pe actorul Henry Cavill, care a spus că „nu este cea mai ușoară veste” după ce a anunțat recent că va reveni în acest rol, potrivit The Guardian.

Noul film Superman scris de Gunn va duce personajul într-o direcție diferită și se va concentra pe anii mai tineri ai supereroului. Anunțul vine pe fondul unor schimbări importante la DC Studios și la compania-mamă Warner Brothers, care a redus zeci de proiecte, pentru a reduce costurile după fuziunea cu Discovery.