Anunțul lui Henry Cavill despre rolul din Superman: ce se întâmplă cu următorul film

Henry Cavill spune că „aceasta veste nu este cea mai ușoară”, după ce a primit recent aprobarea de la Warner Bros. pentru a-și anunța revenirea în rolul Superman.

James Gunn, regizorul Guardians of the Galaxy și noul co-președinte al DC Studios, scrie un film cu Superman care nu îl va implica pe actorul Henry Cavill, care a spus că „nu este cea mai ușoară veste” după ce a anunțat recent că va reveni în acest rol, potrivit The Guardian.

Noul film Superman scris de Gunn va duce personajul într-o direcție diferită și se va concentra pe anii mai tineri ai supereroului. Anunțul vine pe fondul unor schimbări importante la DC Studios și la compania-mamă Warner Brothers, care a redus zeci de proiecte, pentru a reduce costurile după fuziunea cu Discovery.

Superman fără Henry Cavill

Cavill a jucat rolul lui Superman din filmul din 2013 Man of Steel. În octombrie, după ce a demisionat din rolul principal din serialul Netflix The Witcher, el a anunțat că se va întoarce pentru a juca din nou Superman.

Acum, Cavill a scris pe Instagram că Gunn și co-președintele Peter Safran s-au întâlnit cu el pentru a-i da vestea.

„La urma urmei, nu mă voi întoarce ca Superman”, a scris Cavill. „După ce studioul mi-a spus să-mi anunț întoarcerea în octombrie, înainte de angajarea lor, această veste nu este cea mai ușoară, dar asta e viața. Schimbarea gărzii este ceva care se întâmplă. Respect asta. James și Peter au un univers de construit. Le urez lor și tuturor celor implicați în noul univers mult noroc și toate cele bune”.

Fanii ar putea să „jelească un pic”, a scris el, dar „Superman este încă prin preajmă”.

„A trecut rândul meu să port pelerina, dar ceea ce reprezintă Superman nu va înceta niciodată. A fost o călătorie distractivă cu voi toți”.

Ca referință, anunțul lui Cavill că se va întoarce ca Superman a fost aprobat de Warner Bros, înainte ca Gunn și Safran să-și ia rolurile la DC Studios pe 1 noiembrie. Cu doar șase zile înainte, Cavill a spus într-un interviu că așteaptă cu nerăbdare să joace un Superma, că e „enorm de bucuros” și că era „foarte încântat” de angajarea lui Gunn.