Dezvăluirile dureroase ale primului fotbalist care a recunoscut că e homosexual. Abuzurile la care e supus: ”Mi se dorește moartea”

Primul fotbalist activ care a recunoscut, în octombrie 2021, că e homosexual a trece prin momente de coșmar, fiind atacat dur de o mulțime de oameni. Acum, el a postat pe rețelele de socializare o parte dintre mesajele primite prin care este abuzat și hărțuit zi de zi.

În octombrie 2021, mijlocaşul care evoluează în prima ligă în Australia a postat pe reţelele de socializare un videoclip în care spunea: „Sunt fotbalist şi sunt gay”. Postarea a fost vizionată de șapte milioane de ori în 24 de ore. El joacă din februarie 2021 la Adelaide United, iar acum așteaptă să revină după o operație suferită la tendonul lui Achile, la începutul anului 2023.

Josh Cavallo e recunoscut în lumea întreagă drept primul jucător activ care a dezvăluit că e homosexual. El a vorbit și despre ce a trăit în adolescență din cauza orientării sale. ”Am simțit mereu nevoia de a mă ascunde. Mi-era rușine. Rușine pentru că nu voi putea să fac ceea ce-mi place și să fiu gay„, mărturisea fotbalstul.

De asemenea, el le-a povestit fanilor săi că „a fost incredibil să le spun tuturor, celor iubiți, prietenilor, colegilor și antrenorilor. Sprijinul primit a fost imens”.

La doi ani după ce a anunțat ce orientare sexuală are, Josh Cavallo, cu o selecție la naționala mare a Australiei, a dezvăluit abuzurile la care e supus în fiecare zi.

El a prezentat pe InstaStory o parte dintre mesajele dure pe care le primește prin care este hărțuit și abuzat: ”Poponar murdar” sau „Du-te în Iad!” sau „Închideți-l într-un azil de nebuni!” sau „Sper să rămâi un handicapat până la sfârșitul vieții”.

”Mori” sau ”Nici părinții nu vor să te vadă așa. Rușine!” sau ”Rest uman atât de enervant” sau ”Fotbalul nu e pentru un gay nenorocit, e un sport al bărbaților!” sau ”Oamenii bolnavi trebuie tratați, nu sprijiniți pentru boala lor, idiotule!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Josh Cavallo.

După Josh Cavallo, un alt fotbalist activ a anunțat că este homosexual. Internaţionalul ceh Jakub Jankto (27 ani), cu 45 de selecţii la prima reprezentativă de fotbal a ţării sale, recunoștea în februarie 2023 ce orientare sexuală are, spunând că vrea să-şi trăiască viaţa „în libertate”. El a debutat pentru naționala Cehiei în 2017 și a marcat patru goluri.

”Ca toţi ceilalţi, am punctele mele forte, am punctele mele slabe. Am o familie. Am prietenii mei. Am o meserie pe care am făcut-o cât de bine am putut, de ani de zile, cu seriozitate, profesionism şi pasiune.

Ca toţi ceilalţi, şi eu vreau să-mi trăiesc viaţa în libertate. Fără temeri. Fără prejudecăţi. Fără violenţă. Dar cu dragoste. Sunt homosexual şi nu mai vreau să mă ascund”, a scris Jankto, în februarie, pe Instagram.