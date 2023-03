Câți neuroni produce creierul uman, câtă electricitate sau ce capacitate de stocare are? Curiozități despre mintea umană care te vor uimi

Creierul este una dintre cele mai uimitoare și mai complexe părți ale corpului uman. Mulți dintre noi, la fel ca și cercetătorii, ne-am pus multe întrebări în ceea ce privește creierul uman, cum ar fi numărul de neuroni, cantitatea de electricitate sau capacitatea de stocare a acestuia.

Creierul uman continuă să producă neuroni până la o anumită vârstă

Creierul uman este responsabil pentru menținerea corpului tău să funcționeze toată ziua. Nu numai că îi ajută pe oameni să gândească și să învețe lucruri noi, dar vă controlează și mișcarea și vorbirea. Creierul face parte din sistemul nervos central și primește o mulțime de informații.

Creierul în sine nu poate simți durerea

V-ați întrebat vreodată cum sunt capabili chirurgii să efectueze intervenții chirurgicale pacienților în timp ce sunt treji? Beth McQuiston, neurolog, explică că deși creierul are straturi și vase de sânge care conțin receptori pentru durere, creierul în sine nu poate simți durerea. Când o persoană are o durere de cap, de exemplu, este adesea considerată ca o durere care provine din creier, dar de fapt nu este cazul. Cu toate acestea, mușchii și pielea din jurul creierului pot simți durere.

Creierul tău este „lacom”

Creierul tău ar putea reprezenta doar aproximativ 3% din greutatea corporală, dar primește aproximativ 30% din sângele pompat de inima ta. Acest lucru arată cât de multă atenție și sprijin are nevoie în comparație cu celelalte zone aparent importante ale corpului tău. Este nevoie de creier aproximativ 1/10.000 de secundă pentru a răspunde la ceva și a genera o acțiune.

Îți folosești cea mai mare parte a creierului, de cele mai multe ori

Filmul Limitless cu Bradley Cooper este doar cea mai recentă versiune a mitului că ne folosim doar 10% din creier. Această concepție greșită a apărut pentru că creierul este atât de adaptabil, încât, uneori, leziuni minore cauzează doar probleme subtile. Adevărul este că cea mai mare parte a creierului tău lucrează în mod constant pentru a simți, procesa, gândi, mișca și chiar visa.

Creierul adulților continuă să producă neuroni

În timp ce majoritatea neuronilor noștri au fost cu noi încă de la naștere iar vârsta are un impact negativ, creierul tău încă produce noi neuroni. Acest proces, cunoscut sub numele de neurogeneză, are loc într-o regiune specială numită gyrus dentat. Acești neuroni sunt considerați a fi importanți pentru învățare, memorie și răspuns la stres. Aceste fapte despre creier au fost foarte dezbătute, dar un studiu din 2019 publicat în revista Nature Medicine, care a analizat țesutul cerebral a 58 de persoane decedate recent, a descoperit că creierul adult poate genera într-adevăr noi neuroni. Neurogeneza poate fi stimulată prin acțiuni precum somnul, exerciții fizice și dietă echilibrată. În medie, creierul uman numără aproximativ 120 de miliarde de neuroni.

Aproape jumătate din energia unui copil servește să-i alimenteze creierul

Pentru ca creierul să funcționeze la cel mai înalt nivel, are nevoie de cantități semnificative de energie. Acest lucru este și mai adevărat pentru copiii mici care încă învață, procesează și se dezvoltă într-un ritm rapid. Oamenii de știință de la Universitatea Northwestern au descoperit recent că în anii preșcolari, când dezvoltarea creierului unui copil este mai rapidă, creșterea fizică este mai lentă, posibil pentru a economisi mai multă energie pentru creierul în curs de dezvoltare. În timpul pubertății, când creșterea fizică este mai rapidă, dezvoltarea creierului este mai lentă.

Majoritatea celulelor creierului nu sunt neuroni

Știați că pentru toți neuronii din creier, există cel puțin la fel de multe celule gliale care susțin și protejează acești neuroni? Acești eroi microscopici necunoscuți se asigură că neuronii au un aport constant de nutrienți și oxigen, izolează neuronii unul de celălalt și chiar ajută la curățarea după leziuni neuronale.

Creierul tău se poate reconecta singur

Neuroplasticitatea, sau capacitatea creierului de a se reorganiza și schimba pe parcursul vieții unei persoane, este un lucru cu adevărat remarcabil. Într-un studiu din 2011 publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii de la Universitatea din Montreal au comparat activitatea cerebrală a persoanelor care s-au născut orbi și a celor care aveau vedere normală. Ei au descoperit că partea creierului care este în mod normal conectată să lucreze cu ochii noștri se poate reconecta pentru a procesa informațiile sonore în loc de percepția vizuală.

Zonele vizuale ale creierului se află în spatele acestuia

Aceste fapte despre creier ar putea suna contraintuitiv, având în vedere că ochii tăi sunt în partea din față a capului, dar partea din creier responsabilă de vedere, lobul occipital, este situată în spate. În mod similar, partea stângă a creierului controlează vederea pe partea dreaptă și invers.

Scanările RMN „luminează” anumite zone ale creierului atunci când o persoană este îndrăgostită

Unii ar putea crede că a fi „îndrăgostit” este doar o idee sau doar un termen pe care oamenii îl folosesc, dar scanările creierului dezvăluie altceva. Pentru persoanele care sunt îndrăgostite din punct de vedere romantic, scanările RMN funcționale ale creierului pot arăta activitate în care este prezentă dopamina. Alte zone ale creierului asociate cu plăcerea și recompensa pot prezenta, de asemenea, o activitate mai mare pentru persoanele care s-au îndrăgostit.

Activitatea creierului tău este la fel de unică ca amprentele tale

Cercetările publicate în revista Nature Neuroscience sugerează că activitatea creierului unei persoane poate fi la fel de unică ca și propriile amprente. Pentru a ajunge la concluzia lor, oamenii de știință au folosit imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) pentru a crea „profiluri de conectivitate”, care au permis cercetătorilor să identifice activitatea creierului a peste 100 de indivizi. Învățarea despre conexiunile individuale ale creierului a oferit oamenilor de știință perspective specifice despre inteligența sau personalitatea unui individ. Acest lucru ar putea avea implicații asupra modului în care scanarea creierului ar putea fi utilizată în viitor pentru a ajuta într-o zi la individualizarea îngrijirii pentru fiecare persoană.

Creierul tău este mai mic decât al strămoșilor tăi

Acesta ar putea fi unul dintre cele mai interesante lucruri despre creier, dar cercetările paleoantropologice sugerează că creierul nostru se micșorează. Dovezile scheletice de pe fiecare continent locuit susțin această teorie. Unii oameni de știință sugerează că acest lucru ar putea fi legat de faptul că dimensiunea medie a corpului uman a scăzut și ea în ultimii 10.000 de ani. Un corp mai mare necesită un sistem nervos mai mare, așa că, pe măsură ce corpurile noastre au devenit mai mici, la fel și creierul nostru, ca răspuns al evoluției.

Creierul are mai multe tipuri de celule decât orice alt țesut din corpul nostru

Spre deosebire de ficat sau anumiți mușchi din corpul nostru, unde majoritatea celulelor sunt de același tip, creierul uman este compus dintr-o varietate de tipuri de celule complexe și interconectate.

Când ești treaz, creierul tău produce suficientă electricitate pentru a alimenta un bec mic

Potrivit informaticienilor de la Universitatea Stanford, un robot cu un procesor care este practic la fel de inteligent precum creierul uman ar avea nevoie de cel puțin 10 megawați de electricitate pentru a funcționa corect. Neuronii din creier produc suficientă electricitate pentru a alimenta un bec – 100 de miliarde de celule generează această cantitate de energie. Creierul funcționează atât de repede încât este mai rapid decât cel mai mare computer din lume. Informațiile care ajung la creier de la brațele și picioarele tale călătoresc 240 km/h.

Undele creierului a doi muzicieni se pot sincroniza atunci când cântă împreună

Există un motiv științific pentru care trupele și muzicienii tăi preferați se îmbină armonios. O echipă de oameni de știință de la Institutul Max Planck pentru Dezvoltare Umană din Berlin, Germania, a folosit electrozi pentru a înregistra undele cerebrale a 16 perechi de chitariști în timp ce aceștia cântau aceeași secvență muzicală. Chiar dacă cei doi indivizi din fiecare pereche au jucat roluri diferite, undele lor cerebrale s-au sincronizat. Acest studiu sugerează că există un model neuronal pentru coordonarea acțiunilor cu alții. Undele cerebrale, substanțele neurochimice și unii spun că chiar și bătăile inimii încep să se sincronizeze și să devină asemănătoare la cei care cântă împreună sau în coruri.

Cititul cu voce tare folosește circuite cerebrale diferite decât citirea „în gând”

Cercetătorii au înțeles de mult că cei mici învață mai întâi să citească rostind cuvinte cu voce tare și doar odată ce aceste cunoștințe au fost stabilite pot învăța să citească pentru ei înșiși. Zgomotul de mediu versus zgomotul haotic versus discriminarea zgomotului folosesc toate canale diferite. În același sens, zgomotul sub formă de muzică este procesat diferit decât vorbirea obișnuită, diferite înălțimi și frecvențe și, de asemenea, diferite armonii. Acesta este motivul pentru care lectura este atât de importantă pentru creierul tău.

Creierul tău este în mare parte gras

Materia cenușie este cel mai gras organ din corpul tău, constând dintr-un minim de 60% grăsime. Acesta este motivul pentru care o dietă bogată în grăsimi sănătoase, cum ar fi omega-3 și omega-6, este vitală pentru sănătatea creierului și a corpului în general. Grăsimile stabilizează pereții celulari ai creierului și transportă, absoarbe și stochează vitaminele solubile în grăsimi în fluxul sanguin. De asemenea, reduce inflamația și ajută sistemul imunitar să se regleze și să funcționeze corect.

Citirea permite creierului să descarce direct informații

Când ai învățat să citești, creierul tău a trebuit să se schimbe și să se restructureze, astfel încât sistemele tale vizuale și lingvistice să poată transfera informații de pe pagină în memoria ta de lucru.

Capacitatea de stocare a creierului tău este practic nelimitată

Nu există așa ceva să știi prea multe sau să înveți atât de multe încât să nu poți reține mai multe informații. Creierul tău nu se „ocupă” la fel ca stocarea datelor din computer sau smartphone. Există o putere nesfârșită a creierului! Totuși, lipsa somnului poate afecta capacitatea creierului tău de a crea mai multe amintiri.

Folosește-l sau pierde-l

Creierul este similar cu un mușchi.Îți poți construi „rezervă cognitivă” sau capacitatea înnăscută a creierului tău de a face o treabă, prin diferite tipuri de învățare și/sau prin experiențe noi. Persoanele cu o rezervă cognitivă mai puternică și mai sănătoasă, una care a fost întărită cu experiența învățat, s-a dovedit a fi mai capabile să facă față evenimentelor neașteptate ale vieții.

Privarea de somn poate afecta creierul în multe feluri

Există un motiv pentru care se recomandă un somn de șapte până la nouă ore pe noapte: corpul tău și creierul tău au nevoie de odihnă pentru a funcționa corect, pentru a păstra memoria și pentru a reacționa în timp util. Judecata este chiar afectată atunci când un om nu a avut o noapte de odihnă adecvată. Privarea de somn ucide celulele creierului, poate crea psihoză dacă este suficient de lungă și va reduce capacitatea corpului și a creierului de a se vindeca. Toate aceste lucruri pot afecta cunoașterea, judecata sau timpul de reacție.