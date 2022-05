Licoarea românului care i-a înnebunit pe străini. Băutura a cucerit întâi Germania iar acum este în toată Europa

Un bărbat din Cluj se poate lăuda că a realizat o băutură care are un real succes în continent. Află ce conține licoarea românului care a reușit să îi înnebunească pe nemți și nu numai.

Paul Peteanu este cel care a dat lovitura la început în Germania și apoi și în restul Europei cu băutura pe care o produce. Licoarea acestuia a ajuns să fie vândută în mai multe supermarketuri și intenționează să o aducă chiar și pe piața românească.

În vârstă de 45 de ani, clujeanul se muta în Germania în urmă cu aproximativ 25 de ani pentru a fi alături de cea care urma ulterior să îi devină soție. La doar 20 de ani, nu știa limba germană, însă nu a ezitat să facă acest pas major al vieții sale, cu toate că primii ani nu au fost tocmai ușori.

„Am dat la facultate, la Agronomie, la Munchen şi am reuşit să fiu admis. Sigur, asta s-a întâmplat după ce am învăţat limba, pentru că atunci când am ajuns acolo nu ştiam un cuvânt în limba lor. Mi-a fost destul de greu, pentru că aveam două joburi ca să mă pot întreţine, iar între timp trebuia să învăţ pentru examene”, povestea Peteanu.