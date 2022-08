Justiția americană nu vrea să publice motivele percheziției de la casa lui Trump: „Sunt materiale extrem de clasificate”

Departamentul de Justiție se opune publicării detaliilor dintr-o declarație pe proprie răspundere care prezintă argumentele pe care anchetatorii le-au prezentat unui judecător federal pentru a explica motivul probabil pe care l-au avut pentru a percheziționa proprietatea Mar-a-Lago a fostului președinte Donald Trump săptămâna trecută.

Procurorii americani nu vor să publice motivele deciziei de a percheziționa casa lui Donald Trump

În noul lor dosar în care argumentează pentru o oarecare continuare a secretului, Departamentul de Justiție a precizat clar gravitatea anchetei penale în curs de desfășurare, afirmând că aceasta „implică materiale extrem de clasificate”.

„Dezvăluirea declarației sub jurământ a guvernului în acest stadiu ar putea, de asemenea, să frâneze cooperarea viitoare a martorilor a căror asistență poate fi solicitată pe măsură ce această anchetă avansează, precum și în alte anchete de profil înalt”, a scris Departamentul de Justiție. „Faptul că această investigație implică materiale extrem de clasificate subliniază și mai mult necesitatea de a proteja integritatea investigației și exacerbează potențialul prejudiciu dacă informațiile sunt dezvăluite publicului prematur sau în mod necorespunzător”.

Organizații media au cerut ca declarația sub jurământ să fie desecretizată după percheziția de săptămâna trecută la clubul și reședința lui Trump din Palm Beach, Florida.

Departamentul de Justiție a declarat în dosarul său că dezvăluirea detaliilor din declarația sub jurământ „în acest moment” ar „cauza daune semnificative și ireparabile acestei anchete penale în curs de desfășurare”.

Documente „extrem de clasificate” și prejudicii aduse anchetei

„Redactarea necesară pentru a atenua prejudiciile aduse integrității anchetei ar fi atât de extinsă încât ar face ca textul rămas nesigilat să fie lipsit de conținut semnificativ, iar publicarea unei astfel de versiuni redactate nu ar servi niciunui interes public”, a declarat Departamentul de Justiție.

Mai multe publicații au cerut săptămâna trecută judecătorului să desecretizeze toate documentele – inclusiv orice declarații pe proprie răspundere privind cauza probabilă – legate de percheziția FBI.

„De la Administrația Nixon încoace, niciun președinte nu a mai fost subiectul unui proces penal atât de dramatic și de public”, au declarat televiziunile în dosarul depus, adăugând că acestea „încearcă să facă lumină asupra acțiunilor și motivațiilor fără precedent ale guvernului federal”. „În acest caz, nu ar putea exista un „eveniment mai semnificativ din punct de vedere istoric” decât un raid al FBI la domiciliul unui fost președinte pentru presupusa sustragere de înregistrări privind securitatea națională după ce a părăsit funcția”, au precizat agențiile.

New York Times, CBS, Palm Beach Post, Miami Herald, Tampa Bay Times, Wall Street Journal, Associated Press și ABC au cerut, de asemenea, judecătorului să desecretizeze declarațiile sub jurământ.

Un judecător magistrat a desecretizat vineri mandatul de percheziție de la Mar-a-Lago și chitanța de proprietate, după ce avocații Departamentului de Justiție ai fostului președinte au fost de acord ca acestea să fie publicate.

Alte părți ale mandatului de percheziție, inclusiv declarația sub jurământ de cauză probabilă, nu au fost abordate la momentul respectiv.

Mandatul de percheziție identifică încălcări ale Legii spionajului, obstrucționarea justiției și manipularea penală a documentelor guvernamentale ca motive pentru percheziție.

Lista de chitanțe, care arată ce obiecte au recuperat agenții din Mar-a-Lago, arată că agenții au scos 11 seturi de documente clasificate – inclusiv unele marcate cu cele mai înalte niveluri de clasificare – din casa lui Trump.