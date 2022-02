De ce știința nu este sinonimă cu adevărul, iar oamenii caută răspunsuri în altă parte

În ultimii aproape doi ani am văzut, poate mai mult ca oricând altcândva de-a lungul istoriei recente, că oamenii caută răspunsuri, soluții și adevăruri acolo unde te-ai aștepta mai puțin.

Criza sanitară pandemică a determinat schimbări importante în societate. Oamenii s-au polarizat, au devenit mai conflictuali, mai acizi unii cu alții, mai puțin flexibili în jocul de idei și bătălia de opinii. Fiecare încearcă să găsească soluții la problemele apărute și le face în modul propriu și personal.

E discutabilă maniera fiecărui individ de a reacționa la o criză. Unii dintre noi rămânem calmi, raționali, cu picioarele adânc înfipte în pământ, în timp ce alții, în fața aceleiași situații, ajung să creadă că există vrăjitoare care zboară pe mături fermecate.

Observăm aceste reacții diverse la oamenii din jurul nostru, în ultimii doi ani. Mulți oameni, la nivel global, au ajuns să fie adepți ai unor teorii de-a dreptul fantastice, cu un grad de veridicitate inexistent, ce pot fi demontate doar deschizând primul manual de biologice sau fizică elementară. Și, totuși, oamenii continuă să caute adevărul în fel și fel de surse care le oferă explicații pe care ei le îmbrățișează și la care aderă cu toată ființa și convingerea lor.

Acum, cu toții avem dreptul la partea noastră echitabilă de idei ciudate și accidentări; Newton însuși a fost un alchimist și și-a petrecut ani din viață încercând să decodeze Cartea Revelațiilor din Biblie. Dar nu uitați, omul a creat și calculul și ne-a aruncat într-o perioadă științifică de înțelegere, care a inventat viziunea newtoniană asupra lumii înainte ca Albert Einstein să-l uzurpe. Dar el a fost, de asemenea, pur și simplu un produs al timpului său, așa că îl putem scuza pentru orice lipsă de judecată eclesială.

Astăzi, avem întreaga bogăție de cunoștințe umane literalmente la îndemână. Ai crede că asta ar deschide calea pentru un fel de renaștere culturală care i-ar putea eclipsa pe strămoșii noștri geniali, care au pus bazele a tot ceea ce știm noi astăzi.

Mulți mileniari au intrat într-un mediu ciudat, neștiințific și irațional. Auzim în jurul nostru din ce în ce mai multe persoane care sunt convinse că astrologia le dictează dacă vor pica sau vor promova un examen, dar și persoane convinse că Pământul e plat și că teoria care se predă în școli este complet măsluită, din cine știe ce scopuri ascunse și malefice ale unui super puternic și bogat om sau chiar extraterestru.

Cam aici am reușit să ducem povețele, lecțiile, teoriile, teoremele, descoperirile lăsate drept moștenire inestimabilă de înaintașii noștri.

Până la urmă, de ce ajung acești oameni, din generația mileniarilor, dar nu numai, să creadă tot felul de teorii incredibile și, uneori, chiar stupide? Am putea găsi câteva explicații acestui fenomen.

Să începem, de exemplu, cu astrologia. Astrologia ca sistem de credință există de mii de ani. Implică faptul că locația stelelor și planetelor în momentul nașterii cuiva determină personalitatea și cursul vieții acestora.

Astrologia a fost întotdeauna atrăgătoare pentru tineri și a apărut în cultura lor începând cu anii 1960. Într-o perioadă în care generațiile tinere sunt mai puțin religioase, dar considerate totuși spirituale, nu este surprinzător faptul că astrologia a devenit din nou atât de populară în rândul tinerilor.

„Apariția unei generații care nu este la fel de tradițional religioasă ca cele anterioare, dar care încă caută un fel de satisfacție spirituală, combinată cu înfrângerea politicii liberale în Statele Unite și în străinătate, a creat un mediu fertil pentru această formă de superstiție și nerațiune”, explică Stuart Vyse, psiholog și autor al cărții Believing in Magic: The Psychology of Superstition.