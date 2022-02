Cum permiți sau blochezi ferestre pop-up în Google Chrome. De ce s-ar putea să te ajute

Google Chrome este cel mai popular browser de pe internet. Pentru a-și menține supremația, beneficiază deseori de actualizări. Mai mult decât atât, însă, include funcții utile precum posibilitatea implicită de blocare a ferestrelor pop-up.

Dacă ești utilizator de Google Chrome cu experiență, nu o dată, te-ai bucurat să vezi că browserul gigantului din Mountain View a făcut o treabă foarte bună în a bloca ferestrele pop-up, reclamele nedorite. Este vorba de acele mesaje care te distrag și îți afectează într-o manieră negativă experiența de navigare pe internet.

Problema este că o soluție de genul totul sau nimic nu funcționează în permanență. S-ar putea să vrei să cumperi ceva de pe un site, să te uiți la un clip sau să deschizi un document online, iar din prisma algoritmului automat de blocare a pop-up-urilor, acest lucru să fie imposibil. Tocmai de aceea, ar fi bine să știi cum permiți sau blochezi ferestre pop-up în Google Chrome.

Cum permiți un pop-up în Google Chrome

Când intri pe un site web prin intermediul Google Chrome și a încercat să-ți afișeze un pop-up, în colțul din dreapta sus al barei de adresă vei vedea un simbol similar cu cel din captura de ecran de mai sus, un X roșu pe ceea ce pare fi o fereastră. Dacă vrei să permiți ferestre pop-up pe o pagină web, apeși acolo, bifezi Always allow pop-ups and redirects from https://www.site.cevrei și confirm cu Done. Reîncarci pagina web de pe care tocmai ți-au fost blocate ferestrele adiționale. Totul ar trebui să fie în regulă.

În cazul în care te răzgândești și vrei să blochezi ferestrele de tip pop-up pe care le-ai blocat anterior, tastează în barea de adresă chrome://settings/content/popups și confirmă cu Enter. Imediat, ar trebui să întâmpini o fereastră precum cea de mai jos. Apasă pe cele trei puncte din dreapta site-ului pentru care ai permis anterior afișarea de pop-up-uri. Optează pentru Block. Modificările vor intra în vigoare în timp real.