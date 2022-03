Cât de greu o duc românii cu banii, de fapt: din nefericire, copiii sunt puternic afectați

De la declanșarea pandemiei Covid-19, foarte multe familii din România au înregistrat o scădere a nivelului de trai. Acestea se confruntă, de mai bine de doi ani, cu numeroase provocări financiare, iar situația e mai gravă dacă analizăm aceste lucruri din perspectiva impactului asupra copiilor.

Cea mai recentă analiză realizată de UNICEF și Banca Mondială scoate la iveală un adevăr dureros despre copiii din țara noastră și despre ce îndură aceștia, în ultimii ani, de când condițiile economice s-au înrăutățit la nivel global.

Potrivit datelor acestei analize – Impact of COVID-19 on the welfare of households with children [Impactul COVID-19 asupra bunăstării gospodăriilor cu copii] – cel puțin două treimi dintre gospodăriile cu copii au înregistrat o scădere a veniturilor de la declanșarea pandemiei.

Am pierdut ani întregi de progrese

Din nefericire, șocul produs de pandemie a șters ani de progrese pe care societatea noastră îi înregistrase, atrag atenția specialiștii, îngrijorați de starea copiilor României.

„Progresele modeste înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește reducerea sărăciei infantile riscă să fie anulate în toate părțile lumii. Familiile au înregistrat pierderi uluitoare. Anul trecut inflația a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani, iar peste două treimi dintre gospodăriile cu copii au obținut venituri mai mici. Familiile nu au suficienți bani pentru alimente sau servicii medicale esențiale. Nu își permit o casă. Este o situație cumplită, iar gospodăriile cele mai sărace se afundă și mai mult în sărăcie”, a afirmat Sanjay Wijesekera, directorul Grupului de Programe din cadrul UNICEF.

Din păcate, nu vorbim doar despre impactul economic și despre privațiunile de ordin material. Cel mai grav aspect este că, pe fondul închiderii școlilor, educația copiilor a avut foarte mult de suferit. Din cauza condițiilor precare de viață, a lipsurilor sau a lipsei educației părinților, pentru mulți copii educația a luat o pauză lungă. Datele oficiale indică faptul că micuții din 40% dintre gospodării nu au fost implicați în nicio activitate educațională pe perioada închiderii școlilor, mai arată analiza.

„Întreruperea educației și a serviciilor medicale adresate copiilor, alături de cheltuielile medicale enorme pe care trebuie să le acopere din propriul buzunar peste un miliard de persoane, ar putea frâna dezvoltarea capitalului uman și atingerea nivelului de educație, sănătate și bunăstare de care au nevoie oamenii pentru a deveni membri productivi ai societății”, a declarat Carolina Sánchez-Páramo, director global pe probleme de sărăcie și echitate în cadrul Băncii Mondiale.

„Aceasta ar putea duce la creșterea inegalității în cazul generațiilor viitoare, scăzând șansele ca acești copii să ducă un trai mai bun decât părinții sau bunicii lor”, a mai spus aceasta.