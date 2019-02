Pământul și Luna, într-o poză istorică. Cum au reușit chinezii asta

Un satelit chinezesc a reușit să realizeze una dintre cele mai spectaculoase fotografii cu Pământul în spațiu, văzut din spatele Lunii. Descărcarea imaginii prin telescop a durat în jur de 20 de minute.

Chinezii fac lucruri impresionante și în spațiul cosmic. Cea mai recentă realizare este această fotografie cu Pământul văzut din spatele Lunii.

În decembrie a anului trecut, chinezii au lansat o sondă spațială de cercetare, iar luna trecută, a aterizat cu succes pe partea întunecată a Lunii, care nu este niciodată vizibilă de pe planeta noastră.

Cum curiozitatea oamenilor n-are margini, chinezii s-au pus serios pe explorat și au surprins imaginea de mai jos. Există extrem de puține fotografii reușite cu Pământul și Luna văzute în întregime din spațiu. Prin urmare, China a mai stabilit un record.

Unghiul din care a fost surprinsă imaginea o face să fie excepțională, chiar dacă nu are calitatea superioară a fotografiilor pe care le faci tu cu un DSLR sau cu un iPhone.

This is the original resolution (640×480 pixels with heavy jpeg compression). Downloading these 16 kilobytes took almost 20 minutes. We did color-correct the original. pic.twitter.com/4XszxJOAmT

Fotografia a fost făcută pe 4 februarie cu ajutorul camerei de pe satelitul Longjiang 2. Acesta se află deja de ceva vreme în spațiu, dar a trebuit să ia o pauză de câteva luni de la fotografiat, pentru a nu interfera cu sonda Chang’e 4, cea care a ajuns în partea întunecată a Lunii.

O adevărată provocare a fost și descărcarea imaginii cu ajutorul Telescopului Olandez Dwingeloo Radio, la o viteză ultrastresantă de aproape un kilobyte pe minut. Au fost necesare vreo 20 de minute ca să descarce fotografia, dar a meritat așteptarea. Editorii au editat imaginea și au pus o nuanță violet pe Lună și pe Pământ, apoi, fotografia a ajuns pe Twitter.

This is a picture of the far side of the Moon and Earth beyond, captured on Feb. 4 by a camera on board the student-built Chinese DSLWP-B/Longjiang-2 satellite and received by the amateur-operated Dwingeloo Telescope in The Netherlands. (HT @AJ_FI @radiotelescoop) pic.twitter.com/pQAJaszEH3

— Jason Major (@JPMajor) February 4, 2019