Șase lucruri fascinante pe care nu le știai despre Iron Man

Iron Man este unul dintre cele mai îndrăgite personaje Marvel, dar există câteva lucruri interesante pe care nu le știai.

Omul de Fier a inspirat generații întregi. Aproape oricine, de la copil la adult, își dorește să aibă o armură indestructibilă. Și, să fie la fel de bogat ca Tony Stark, evident.

Tom Cruise a fost cât pe ce să obțină rolul pentru Iron Man

Ți-ar mai fi plăcut seria filmelor Iron Man dacă rolul principal ar fi fost jucat de Tom Cruise în loc de Robert Downey Jr.? Într-adevăr, Cruise a fost actorul ales inițial pentru a-l interpreta pe Omul de Fier.

Se pare, însă, că acesta a refuzat rolul pentru că nu i-ar fi convenit scenariul. Probabil or fi existat și câteva neînțelegeri cu privire la bani, dar acest aspect nu este niciodată divulgat oficial.

J.A.R.V.I.S. are un nume plictisitor de lung

Dacă te-ai uitat măcar la unul dintre filmele Iron Man, sigur ai auzit de J.A.R.V.I.S. În universul Marvel, acesta este numele „servitorului” virtual al lui Tony Stark (interpretat de Robert Downey Jr.) și cel mai avansat sistem computerizat dotat cu inteligență artificială.

Numele J.A.R.V.I.S. este o abreviere, după cum se observă. Întregul său nume este Just a Rather Very Intelligent System.

În Avengers: Age of Ultron, J.A.R.V.I.S. se materializează, iar în următorul film, Avengers: Infinity War, este personajul cheie pentru salvarea universului, pentru că deține ultima Piatră a Infinitului. Evident, eșuează lamentabil să o apere.

„Costumul” lui Iron Man poate ridica până la 100 de tone

Atunci când este încărcat la capacitate maximă, armura „clasică” a lui Tony Stark poate ridica până la 100 de tone. Este o forță impresionantă, având în vedere că Hulk, considerat cel mai puternic supererou Marvel, poate ridica (atunci când e „calm”) tot 100 de tone.

Armura Hulkbuster, pe care Stark a creat-o pentru a-l combate pe Hulk dacă o ia razna, poate ridica până la 175 de tone.

Anul acesta, Iron Man împlinește 56 de ani

Nu actorul și nici personajul, evident, ci povestea Omului de Fier. Acesta a apărut pentru prima dată în revista americană Tales of Suspense, nr. 39, în 1963, în plin Război Rece.

Iron Man a fost un supererou conceput pentru a lupta împotriva comunismului (ca aproape toți supereroii, de fapt), dar acel Tony Stark din benzile desenate a devenit, cu timpul, dependent de tehnologie și a dat în patima alcoolismului.

Totuși, el a rămas membru al echipei Avengers și a continuat să lupte cu răufăcători ca Dr. Doom sau Skrull. Iar povestea lui e în continuare foarte populară, ceea ce nu-i deloc rău pentru un supererou aflat în pragul pensionării.

„Costumul” Iron Man a devenit deja realitate

Desigur, nu arată și nu e la fel de avansat ca armura din filmele Marvel, dar e pe cale să aibă aceleași funcționalități.

Companii precum Lockheed Martin și altele asemenea au creat deja niște exoschelete utile pentru domeniul militar. Soldații le pot folosi pentru a ridica echipament de până la 90 de kilograme sau să alerge cu până la 16 km/h.

De asemenea, exoscheletele sunt utile și în domeniul medical pentru că ar putea acționa ca niște proteze.

Problema este că ar trebui să fii un fel de Tony Stark ca să-ți permiți un astfel de „costum”. Costă cam 70.000 de dolari.

Tony Stark chiar a existat…într-un fel…

Conform istorisirilor lui Stan Lee, creatorul lui Iron Man, Tony Stark are un personaj echivalent și în realitate, în persoana americanului Howard Hughes (1905 – 1976).

După cum l-a descris Stan Lee, Hughes a fost „unul dintre cei mai «colorați» oameni ai vremurilor noastre (mai mult ale lui, n.r.). A fost inventator, aventurier, multimiliardar, afemeiat și, într-un final, un nebun.”

Se pare că Howard Hughes, o bună parte din viața sa, începuse să acuze simptome de tulburări obsesive-compulsive. Din fericire, pe Lee nu l-au inspirat și aceste probleme și a creat un Tony Stark cât se poate de cool.