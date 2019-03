Huawei avea o clonă de Samsung pliabil. De ce a renunțat la idee

Samsung și Huawei sunt primele două companii mari care și-au anunțat telefoanele pliabile. Sunt diferite, din punct de vedere al designului, dar lucrurile puteau sta cu totul altfel, conform Huawei.

Samsung Galaxy Fold e un telefon pliabil al cărui ecran principal e în interior, oarecum protejat. Huawei Mate X e un telefon al cărui ecran de 8 inci se pliază în exterior și-ți furnizează și un ecran secundar (principal?) de peste 6 inci. La început, cât Huawei experimenta, a creat și-o „clonă” de Samsung Galaxy Fold.

„Dacă ai două ecrane, unul pe față, unul pe spate, telefonul e mai greu”, a declarat Richard Yu, CEO Huawei, pentru Business Insider. „Am avut mai multe concepte, dar le-am anulat pe toate. Am avut trei proiecte la care lucram simultan. Am avut chiar și ceva mai bună decât acel model [Samsung Galaxy Fold], dar am renunțat la el”, a mai spus acesta.

„[Modelul similar cu Fold] era pur și simplu prea prost”, a conchis el.

Samsung va vinde telefonul său pliabil din mai (în Europa) la un preț de aproape 2.000 de euro. Huawei Mate X, compatibil și cu rețele 5G, va fi lansat în vară la un preț de 2.300 de euro.

Samsung a spus că nu-i un smartphone pentru toată lumea, ba mai mult, e pentru cei care vor un produs de lux. În afară de cele două companii, atât Oppo, cât și Motorola ar fi pregătite să lanseze un dispozitiv pliabil.

În același timp, atenția e pe Apple, care nu a făcut niciun fel de demers de-a lansa vreun produs pentru această piață. Foarte probabil, Apple nici nu va face pasul către așa ceva în următorii doi ani, dacă e să judecăm pe baza parcursului de până acum al companiei.

Dincolo de telefoane pliabile, Samsung are Galaxy S10, care va fi disponibil din 8 martie, iar Huawei pregătește evenimentul pentru P30 din martie.