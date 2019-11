Elon Musk ar putea face case pe Marte înainte să fie gata metroul din Drumul Taberei

Pe lângă ce vrea să facă Elon Musk cu mașinile electrice, el mai are un plan: oameni care să trăiască pe Marte. Acum a prezentat și un program pe baza căruia ar putea fi construit un oraș pe această planetă.

Elon Musk, directorul general SpaceX, a spus că e încrezător în plecatul pe Marte și ridicarea acolo a unei colonii cu primii oameni care să trăiască în spațiul extraterestru. Pilonul fundamental al misiunii este Startship, navetă al cărei zbor poate costa aproape două milioane de dolari, dar tot e mai puțin decât un zbor al NASA.

Elon Musk susține că SpaceX trebuie să aibă 1.000 de astfel de navete. Acestea ar fi folosite ca să transporte materiale și oameni către Marte.

Odată ce ar dezvolta o așa flotă, migrarea către Marte s-ar putea face în 20 de ani.

Elon Musk ar vrea să fie primul om care colonizează Marte

Atât Elon Musk, cât și Jeff Bezos, fondatorul Amazon, se întrec în cursa spațială. Dar dintre cei doi doar Musk insistă pe transformarea planetei Marte într-o a doua casă pentru oameni. Bezos, pe de altă parte, susține că oriunde ar pleca esențial e ca oamenii să nu depindă de Pământ.

Starship e o navetă care ar putea realiza circa 1.000 de zboruri pe an și conceptul e să poată fi reutilizată după fiecare zbor. Astfel, costul per zbor scade. Calculele SpaceX arată că ar putea transporta circa 10 milioane de tone de materiale pe orbită, în fiecare an.

Planul lui Elon Musk pentru Marte e posibil să nu poată fi materializat înainte de 2050. Miza SpaceX acum e să devină un transportator pentru Stația Spațială Internațională și să aibă contracte cu agenții spațiale din lume, așa cum are cu NASA. Astfel, colonia de pe Marte, chiar dacă poate fi realizată în 20 de ani, contează când începe procesul acesta de „mutare”.