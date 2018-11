LG ar putea dezvălui un telefon pliabil la CES 2019

Telefoanele pliabile par să fie următorul trend în ceea ce privește smartphone-urile, iar LG ar putea intra în această cursă.

Evoluția telefoanelor are nevoie și de un nou design, nu doar de funcții îmbunătățite și ecrane mai mari. Astfel, telefoanele pliabile ar putea fi cea mai nouă evoluție, dar depinde cum va fi implementat acest nou tip de design.

N-au fost cei de la Samsung primii care să aducă un astfel de smartphone pe piață. Asta deoarece FlexPai a debutat în urmă cu doar câteva ore. Telefonul poate fi pliat, dar pare că e mai degrabă o tabletă căreia să-i reduci dimensiunile.

În funcție de când aleg să își prezinte proiectul, cei de la Samsung ar putea pierde și locul doi. Asta deoarece LG ar avea deja în plan să își lanseze un smartphone pliabil. Evan Blass a postat recent pe Twitter un mesaj în care vorbește despre asta.

I can’t speak for Samsung…

…but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote.

— Evan Blass (@evleaks) October 31, 2018