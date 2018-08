Cum pot salva dronele viețile a sute de pasageri

De obicei, folosirea dronelor nu este permisă în apropierea aeroporturilor, dar savanții au creat un anumit tip va face de acum excepție.

Cercetătorii s-au gândit că dronele ar putea fi utile pentru a goni stolurile de păsări din spațiul aerian, care reprezintă un pericol pentru avioanele pline cu pasageri. Însă dronele controlate manual nu sunt cele mai indicate pentru această sarcină: dacă utilizatorul dronei devine prea agresiv și sperie păsările, stolul se poate împrăștia și astfel devine și mai greu de gestionat.

Din această cauză o echipă de cercetători de la Caltech au dezvoltat un algoritm care învață dronele autonome cum să îndepărteze cât mai eficient păsările de spațiul aerian al aeroportului.

Inginerii spun că au fost inspirați de incidentul din 2009 al US Airways Flight 1549, care a devenit cunoscut sub numele de „Miracolul de pe râul Hudson”. După ce a decolat de pe aeroportul LaGuardia din New York, avionul a lovit la scurt timp un stol de păsări – cel mai probabil gâște canadiene – ceea ce a dus la pierderea totală a puterii motoarelor.

Singurul motiv pentru care avionul nu s-a prăbușit a fost acela că piloții erau foarte bine pregătiți și au reușit să efectueze o aterizare pe râul Hudson.

Șeful echipei de cercetare, Soon-Jo Chung, a declarat că incidentul l-a făcut să creadă că următoarea poveste similară s-ar putea să nu aibă un final fericit. Astfel, el a început să caute modalități prin care ar putea proteja spațiul aerian de păsări.

Conform studiului publicat de IEEE Transactions on Robotics, echipa a studiat dinamica stolurilor, inclusiv modul în care păsările stau în formație și răspund amenințărilor. Luând în considerare aceste informații, au reușit să creeze algoritmul în funcție de care dronele acționează.

Acestea au fost testate cu succes pe un câmp din Coreea, o dronă fiind capabilă să păstreze zeci de păsări departe de o zonă desemnată.