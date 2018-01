Când a apărut primul iPad în 2010, mi s-a părut un dispozitiv revoluționar. După opt ani, pare imposibil să recomanzi achiziția unei tablete.

În 2009, datorită unui set extraordinar de circumstanțe, am câștigat un laptop la bowling. În scurt timp, l-am vândut pentru un MacBook Air de primă generație. Pentru că la momentul respectiv nu credeam că un sistem cu macOS poate înlocui cu succes utilitatea laptopului meu cu Windows, l-am folosit foarte puțin.

În ianuarie 2010, Steve Jobs a ieșit pe scena din Palo Alto și a prezentat primul iPad. În contextul în care aveam un iPhone cu ecran de 3,5 inci în buzunar, același sistem de operare transpus pe un ecran de 9,7 inci mi se părea incredibil.

Am vândut MacBook-ul și mi-am cumpărat prima tabletă creată de Apple și, din multe puncte de vedere, prima tabletă cu adevărat utilă.

Este absurd să spui că din Cupertino au ieșit primele astfel de dispozitive, dar, până la momentul respectiv, toate celelalte au fost un eșec la publicul larg. Au existat niște gadgeturi precum cel din imaginea de mai jos. Erau însă destinate utilizatorilor din mediile business, corporatiștilor, inginerilor sau celor care aveau nevoie de un grad de portabilitate mai mare decât cel oferit de un laptop.

Când am pus prima oară mâna pe un iPad, mi-am dat seama că experiența respectivă de utilizare nu are nici o legătură cu ceea ce oferea Microsoft prin intermediul HP, Panasonic și nu numai. Ecranul de 9,7 inci al tabletei Apple emula perfect sentimentul pe care îl aveai atunci când citeai o carte, dar se preta de minune pentru vizionarea unui film în tren.

Autonomia de 10 ore de utilizare continuă părea supranaturală în 2010, deși acum există notebook-uri cu Windows 10 care îți oferă 15-19 ore în deplasare.

Tablete ca iPad au fost utile: erau alte vremuri în 2010

Multitasking-ul pe mobile era încă la început. Indiferent dacă te fascinau iPhone-urile sau telefoanele cu Android, nu prea puteai să te bucuri de două trei aplicații simultan. Degeaba aveai posibilitatea să sari dintr-o aplicație într-alta, când toate se mișcau prost și nu visai că vor apărea vreodată telefoane cu 4 sau 8GB RAM.

Din nefericire, situația era destul de similară și pe iPad.

Primul iPad începea să fie destul de lent și dacă deschideai pagini complexe de internet în browser. Prin actualizările ulterioare de firmware care au introdus funcții noi, a devenit insuportabil. Aceste particularități contează însă mai puțin. Important este că mi-a plăcut enorm.

Nu am regretat în nici un moment achiziția sa. Luasem o pauză de la citit și, din cauza tabletei Apple am început să citesc din nou. Animația din momentul în care dădeai pagina combinată cu grosimea infimă pentru acea vreme, faceau o treabă foarte bună la a mă ajuta să mă concentrez pe conținut.

Tot ce găsești pe YouTube în 2018 este în format 16:9.

Cu toate acestea, iPad-urile continuă să utilizeze un panou cu un raport de aspect 4:3. Pe lângă că atunci erau mai multe filme în acest format, 4:3 îți aduce aminte de cărți și reviste, iar pe internet este mult mai plăcut să navighezi pe site-uri sau să citești un articol când raportul de aspect este mai mic.

Phableturile au schimbat piața și pretențiile utilizatorilor. Chiar dacă acest cuvânt se folosește din ce în ce mai rar, ecranele smartphone-urilor noastre sunt mai mari ca niciodată. Deși raportul de aspect de 18:9 te face uneori să uiți cât de mare este suprafața panoului de la telefon, e incredibil faptul că ai un ecran cu diagonala de 5,8 inci pe iPhone X sau Galaxy S8.

Primul iPhone lansat în 2007 avea un ecran de 3,5 inci cu o rezoluție de 320 x 480 pixeli. Cel mai recent iPhone are o rezoluție de 1.125 x 2.436 pixeli.

Este absolut irelevant cât este de neobișnuită acea combinație de cifre. Important este că vorbim de o valoare totală de 18 ori mai mare și o densitate de pixeli de aproape trei ori mai mare în 2018 comparativ cu 2007.

Nu are rost să insist că primul iPhone se vedea incredibil pentru acea vreme.

Ecranul capacitiv nu avea nici un fel de legătură cu alte telefoane pe care ai fi putut să pui mâna până atunci. Între timp însă, pretențiile noastre s-au schimbat surprinzător de mult. Un telefon cu un panou Full HD ți se pare entry level, când orice vârf de gamă din 2017 depășește acea valoare.

Ce tabletă mai am și de ce?

Probabil și din cauză că am avut o tabletă încă de la începuturi, mi se pare ciudat să nu mai am una. Nu le-am schimbat la fel ca pe iPhone-uri, dar la fiecare doi-trei ani am vândut-o pe cea de dinainte în speranța unui upgrade. Am avut primul iPad, un iPad 2 cu 3G, un iPad Air cu 3G de primă generație și, de ceva timp, folosesc un iPad Pro de 128GB cu 4G.

Ultimele două tablete le-am achiziționat în rate de la Vodafone. După doi ani de plăți, am ieșit mai ieftin decât dacă aș fi cumpărat tableta cu plata integrală de la iStyle, eMAG, Altex sau orice alt comerciant local.

Fără ca acest fapt să surprindă pe cineva, nu mai folosesc tableta la fel de mult precum în urmă cu cinci ani.

În continuare nu-mi lipsește din ghiozdan, dar e departe de a fi primul gadget pe care pun mâna dacă trebuie să caut ceva pe internet, să văd repede un clip primit pe Messenger sau să dau scroll pe Facebook. Ar fi și ciudat să spui că o tabletă cu un ecran de 9,7 inci este de nelipsit, când telefonul din buzunar are 5,8 inci sau chiar mai mult. Galaxy Note 8 are 6,3 inci în diagonală. În altă ordine de idei, cu siguranță, nu le mai găsesc rostul tabletelor de 7,9 inci.

În continuare, mă bucură enorm o tabletă. Am foarte mult conținut pe ea. Pozele se văd superb, iar dacă te obișnuiești să dai câțiva bani pe conținut, te bucuri cu siguranță la maxim de ecranul generos.

Se pretează de minune pentru filme pe tren, pentru rețete în bucătărie sau cărți în avion. Este un gadget ultraportabil perfect pentru serile în care nu vrei să fii deranjat constant de notificările de pe Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, SMS și nu numai.

La ce folosesc tableta mea iPad în 2018

În mod evident, investiția într-o tabletă este justificată prin utilitatea ei în viața ta. Dacă stilul tău de a trăi îți permite să mai dedici câteva minute pe zi unui gadget, un iPad s-ar putea să-ți îmbunătățească anumite experiențe. Eu o folosesc la multe lucruri, dar în cea mai mare parte a timpului, stă liniștită în ghiozdan.

Când mă sună cineva să-i dau o mână de ajutor pe Team Viewer, tableta mi se pare perfectă pentru a rezolva o problemă în doar câteva momente, fără să întrerup conversația telefonică. Team Viewer continuă să fie o aplicație gratuită dacă nu te conectezi la foarte multe computere, iar odată cu iOS 11, suportă partajarea ecranului de pe un iDevice.

Mă uit la foarte multe filme și seriale pe iPad. Profit la maximum de Netflix, HBO Go, Hulu, BBC iPlayer, YouTube sau Patreon atunci când sunt la bucătărie și găteasc sau seara când sunt în pat și nu vreau să-mi deranjez soția, cu căștile pe urechi. Autonomia continuă să mă surprindă, iar ecranul se vede impecabil, chiar și cu luminozitatea setată la 20%.

Când vine vorba de jocuri, creații precum Hearthstone sau Elder Scrolls Legends nu se pretează pe nimic mai bine decât pe iPad. Este adevărat că te poți juca și pe telefon, dar cei câțiva centimetri în plus de diagonală sunt cât se poate de relevanți, dacă vrei să înțelegi mai bine ce se petrece pe câmpul de luptă.

M-am mai jucat și alte jocuri de-a lungul anilor, dar câteva minute de Elder Scrolls Legends împotriva unui persoane reale din capătul celălalt al lumii reușesc cel mai rapid să-mi potolească setea de gaming.

Indiferent cât de mare îți este ecranul de la telefon, niciodată nu vei citi o carte sau o revistă la fel de bine ca pe o tabletă cu un ecran 4:3.

Pe iPad Pro sunt abonat la câteva reviste pe Zinio (Hollywood Reporter, Entertainment Weekly, Esquire US și Vanity Fair), dar mă bucur și de câteva PDF-uri sau cărți în format epub prin intermediul iBooks. Aplicația nativă de lectură a celor de la Apple este mai bine finisată ca niciodată și include toate instrumentele de care ai nevoie pentru a citi în tihnă, cu un grad minim de oboseală.

Nu am televiziune tradițională acasă, prin cablu sau satelit. Ocazional, dacă vreau să mă uit la o emisiune TV pe care nu o găsesc pe Apple TV, oglindesc ecranul de la tabletă pe TV și las iPad-ul pornit lângă mine. Din păcate, nu cred că o să apară vreodată pe player-ul dedicat al gigantului din Cupertino aplicații precum Voyo sau Antena Play.

Nu în ultimul rând, tableta mea va continua să-mi fie partener de încredere cât timp voi folosi un laptop în deplasare.

În fiecare săptămână, timp de câteva ore, folosesc iPad-ul ca hotspot pentru a avea internet pe laptop. Deși aș putea să fac același lucru cu telefonul, autonomia pe tableta Apple este mult mai mare cu opțiunea de hotspot personal activă. Tind să cred că este vorba tot de aproximativ 10 ore, indiferent dacă maă uit la filme sau o folosesc pentru a mă conecta la internet prin intermediul ei.

În plus, mi se pare că are semnal mai bun pe Vodafone comparativ cu iPhone X.

Ocazional, o folosesc și pentru redactarea de emailuri sau editarea rapidă a unor documente, dar s-ar putea să fii mai eficient tastând pe telefon aceleași linii de text. În final, cred că depinde de ce dispozitiv aveam în mână când am văzut mesajul la care trebuia să răspund. Una peste alta, funcționează de minune și ca o unealtă de productivitate, mai ales dacă ai o tastatură fizică de calitate care nu-ți ocupă mult spațiu.

Nu cred că o să-mi cumpăr prea curând altă tabletă

Tabletele pot fi utile, indiferent dacă vin de la Apple sau sunt preinstalate cu Android. Este însă puțin probabil să ai nevoie de una, dacă nu pui preț pe utilitatea scenariilor detaliate mai sus. Pe mine, personal, mă încântă în continuare.

Arată foarte bine, nu sunt groase, grele și au autonomie mare. Pentru consumul de conținut multimedia sunt superbe, mai ales dacă ai un smartphone care te lasă fără baterie la mijlocul zilei. Nu mai au o nișă la fel de bine definită precum în urmă cu cinci sau șapte ani, dar te relaxează cu un podcast când îți faci seara o porție de paste.