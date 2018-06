Căutarea avionului malaezian s-a încheiat: care sunt concluziile anchetei

Unul din cele mai mari mistere ale aviației rămâne fără răspuns, acum că investigațiile pentru zborul MH370 al avionului malaezian dispărut în 2014 au luat oficial sfârșit.

Compania Ocean Infinity începuse în primele luni ale anului 2018 o căutare suplimentară a avionului malaezian dispărut. Investigatorii nu au găsit vreo urmă din avionul care a dispărut pe 8 martie, în anul 2014, după ce părăsise aeroportul din Kuala Lumpur. La bordul avionului se aflau 239 de persoane.

Dronele subacvatice de pe vasul Seabed Constructor de la Ocean Infinity au scanat în 90 de zile la fel de mult din fundul oceanului pe cât reușiseră autoritățile australiene să scaneze în trei ani, în cadrul unei căutări de 200 de milioane de dolari.

Căutările australiene au presupus scanarea de peste 120.000 de kilometri pătrați din fundul oceanului. Cei de la Ocean Infinity au scanat, la rândul lor, o suprafață de 112.000 de kilometri pătrați, dar nu au găsit vreo urmă din avionul dispărut.

„Parte din motivația noastră de a reînnoi căutarea a fost să încercăm să oferim răspunsuri celor afectați”, a spus Oliver Plunkett, CEO-ul Ocean Infinity. „Așadar, încheiem cu inima împovărată căutarea curentă, din moment ce nu ne-am atins scopul”.

Ipotezele că avionul malaezian ar fi fost prăbușit intenționat nu vor dispărea

Pe 8 martie 2014, un zbor de rutină al companiei Malaysia Airlines parcurgea distanța dintre Kuala Lumpur și Beijing, când a dispărut de pe radare. Analiza datelor de satelit a arătat că avionul ar fi rămas fără combustibil și s-ar fi prăbușit în Oceanul Indian, la mii de kilometri de unde trebuia să aterizeze.

Mulți specialiști în aviație sunt convinși că Zaharie Amad Shah, căpitanul zborului MH370, ar fi prăbușit avionul intenționat , cu un scop dublu, atât de sinucidere, cât și de crimă.

Shah avea 53 de ani și zbura alături de ofițerul Fariq Abdul Hamid, care era la prima lui cursă cu un Boeing 777 fără un căpitan antrenor care să îl supravegheze. Casele celor doi au fost percheziționate la șase zile de la dispariția avionului. Autoritățile au găsit în urma lor echipamente și programe de simulare a unui zbor, care sugerau că Shah ar fi putut să caute modalități de a abate avionul de la traseul normal.

Căpitanul Simon Harvey a spus că zborul ar fi fost plănuit în mod meticulos astfel încât să pară o dispariție. De asemenea, Martin Dolan, cel care a condus căutările subacvatice, a declarat pentru 60 Minutes Australia: „Asta a fost planificat, a fost deliberat și a fost făcut pe o perioadă extinsă de timp”.

Nici teoriile conspirației cu privire la MH370 nu se lasă mai prejos

În lipsă de răspunsuri clare de la experți, oamenii au început să creeze propriile lor teorii, care mai de care mai nebunești. Una din ele se referă la posibilitatea existenței unui alt Triunghi al Bermudelor, care ar fi putut cauza dispariția avionului malaezian.

O altă teorie populară este cea că în avionul malaezian ar fi existat crăpături care ar fi cauzat o explozie sus în aer. Modelul era un Boeing 777. Federal Aviation Administration anunțase pe atunci că în modelele Boeing 777 există crăpături și că, dacă acestea nu sunt reparate de companiile aeriene în decursul a șapte luni, defectele ar putea declanșa o depresurizare a cabinei și o pierdere a integrității aeroplanului. Cei de la Boeing au dezmințit teoria, spunând că modelul avionului malaezian avea un echipament diferit față de celelalte modele Boeing 777.

Alții cred că de vină sunt teroriștii. Deși nicio grupare teroristă nu și-a asumat responsabilitatea pentru accidentul misterios, dar asta nu i-a oprit pe oameni din a crede că de vină sunt teroriștii. Această teorie își are originea în faptul că la bord se aflau doi pasageri cu pașapoarte furate. Mulți au ajuns astfel la concluzia că ar fi fost vorba de o mare conspirație de a prăbuși avionul malaezian.

Mai există și teoria care spune că un incendiu stârnit în cabina avionului ar fi ars de vii pasagerii și echipajul, dar că s-a stins înainte de a distruge avionul. Acest lucru ar fi putut explica de ce avionul a mers pe o rută greșită atât de mult timp, în vreme ce auto-pilotul era pornit.

Poate cea mai nebunească teorie a conspirației este că artiștii Pitbull și Shakira au știut de dispariția avionului cu doi ani înainte, când au lansat piesa „Get It Started”. Conspiraționiștii spun că versurile „Now it’s off to Malaysia” („Acum pornim către Malaezia”) și „Two passports, three cities, two countries, one day” („Două pașapoarte, trei orașe. două țări, o zi”) ar fi făcut trimitere directă la accident. Cei care cred în această teorie sunt convinși că restul oamenilor, care spun că este vorba de o simplă coincidență tragică, sunt mână în mână cu Illuminati.

Speranța nu este pierdută

Deși căutările s-au încheiat pentru moment, există posibilitatea ca în viitor să fie reluate. Pe de o parte, familiile pasagerilor dispăruți fără urmă vor în continuare răspunsuri. Pe de altă parte, anvergura misterului este irezistibilă. Mai mult ca orice însă, pare nedrept ca una din cele mai controversate dispariții aviatice să rămână uitată și fără răspuns.

Între timp, multe alte mistere aviatice au rămas fără răspuns, unele vechi de aproape un secol.