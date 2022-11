Ne apropiem cu pași repezi de ultima lună din an, iar prognoza meteo se pare că s-a schimbat. Același lucru aflăm și despre prognoza meteo actualizată pentru decembrie 2022 în Europa care anunță schimbări. Prognozele privind căderile de zăpadă pentru iarna 2022/2023 indică o creștere a potențialului de ninsori pe toate continentele, anunță specialiștii. În ceea ce privește România, ANM a anunțat care sunt zonele din România în care va ninge de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru sărbătorile de iarnă anunță temperaturi scăzute, încă din primele zile ale lunii care vine.

Prognoza meteo actualizată anunță că vine iarna în Europa

La nivelul Europei, meteorologii anunță prognoza meteo actualizată. Aceștia vorbesc despre cele mai recente date ale modelelor care prevăd acum mai multe ninsori, crescând potențialul pentru un sezon de iarnă accentuat. Conform acestor date, prognoza meteo actualizată anunță căderi de zăpadă sub medie în Europa.

Meteorologii spun că acest aspect va apare, având în vedere lipsa unor anomalii calde puternice și a unor precipitații normale. Prognoza meteo actualizată anunță un potențial sporit de ninsori în zone mici din Europa Centrală.

Aeeași specialiști mai spun că prognoza meteo actualizată de ninsori pentru luna decembrie prezintă anomalii negative puternice. „Modelul pare a fi sub influența unui sistem de înaltă presiune, deoarece prognoza nu permite prea multe scenarii de ninsori extinse și acumulări de zăpadă, cu excepția zonelor centrale.”, este explicația acestora.

În previziunile pentru luna ianuarie, există o mică îmbunătățire. Cea mai mare parte a Europei este prognozată să aibă un strat de zăpadă mai mic până la jumătatea iernii, dar anumite zone din Europa Centrală și de Vest prezintă un potențial de ninsoare crescut, mai mult decât în calculele anterioare.

ANM și prognoza meteo pentru sărbătorile de iarnă

Dacă până de curând se vorbea de valori termice peste media lunii decembrie, ANM a modificat temporar datele, anunțând prognoza meteo actualizată pentru sărbători și modificări ale valorilor termice și a precipitațiilor.

Conform noilor date, ANM spun că în prima parte a lunii decembrie temperaturile vor fi sub cele prognozate deja. Cu alte cuvinte, în regiunile estice, sud-estice, nord-vestice și la munte, vor fi cu mult mai scăzute decât media normală.

Prognoza meteo actualizată pentru sărbătorile de iarnă anunță de Crăciun temperaturi sub zero grade. Mai ales în sud-estul României și în zona montană. Cu toate astea, cantitatea de precipitații, chiar sub formă de ninsoare, va fi ceva mai redusă.

În ceea ce privește prognoza meteo pentru Revelion, ANM spune că temperaturile nu vor trece de 3 grade, iar noaptea se vor înregistra -7 grade. Dacă ne-am fi așteptat la zăpadă înainte de Crăciun, se pare că va trebui să așteptăm până pe 31 decembrie, când este prognozată prima ninsoare din acest an.