Zona din România care a fost numită „noua Toscana”. Totul pare desprins din Italia

Aceasta este zona din România care a fost numită „noua Toscana”, pentru că totul aici pare desprins din Italia. Așadar, unde trebuie să mergi la noi în țară ca să te simți ca în cea mai frumoasă zonă din Italia, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

O zonă din România este asemănată de străini cu Toscana. Ce scrie presa internațională

Satele vechi săseşti din Transilvania, pastorale, cu o gastronomie rustică, au început să atragă din ce în ce mai mulţi turişti străini. Acum, aceste sate sunt comparate cu Toscana, considerată una dintre cele mai frumoase regiuni din Italia, într-un articol publicat în Financial Times.

Jurnalistul Andrew Eames, autorul articolului din Financial Times scrie că ideea paralelei dintre Toscana şi Transilvania i-a fost prezentată de fiul unui conte italian, Giulio da Sacco, însurat cu o româncă şi stabilit într-un astfel de sat săsesc.

Sașii și-au păstrat locurile natale neschimbate

Până acum 100 de ani, Transilvania era parte din Imperiul Austro-Ungar, însă, la sfârşitul Primului Război Mondial, a fost dată României, astfel că sute de mii de saşi din zonă s-au trezit în spatele unor noi graniţe.

Aceștia și-au păstrat însă neschimbate locurile natale şi modul de viaţă. Locuitorii celor câteva sute de sate erau fermieri, meşteşugari, viticultori. Astfel, după ani de persecuţie sub regimul comunist, majoritatea saşilor au plecat imediat ce graniţele s-au deschis, între anii 1980 – 1990, lăsând în urma lor satele mai mult goale.

Străinii vor să se stabilească în Transilvania

Acum, un număr din ce în ce mai mare de străini aleg să se stabilească în acest univers pastoral. Transilvania a atras cetățeni englezi, în frunte cu regele Charles, care a cumpărat mai multe proprietăți în zonă și vine anual în România, promovând-o intens la nivel internaţional.

Acestuia i s-au alăturat membri ai aristocraţiei britanice, cum ar fi William Blacker, autorul volumului „Along the Enchanted Way and old Etonian”, care deţine case în Transilvania şi Toscana, şi Jessica Douglas-Home, preşedintele Mihai Eminescu Trust, o organizaţie care achiziționează case, le renovează şi le închiriază în scop turistic.

De ce este greu să cumperi o casă în zonă

Jurnalistul Financial Times a vizitat mai multe sate săseşti, precum Floreşti, Mălâncrav, Mesendorf şi Saschiz, şi a scris despre frumuseţea caselor cu curţi interioare specifice, grădini de legume şi livezi, care au atras mulţi străini. Spre exemplu, în Saschiz a cunoscut un scoţian, Jim Turnbull, care a cumpărat o casă gata mobilată cu suma de doar 20.000 de euro.

Cei care sunt direct interesaţi să îşi cumpere o casă în Saschiz lucrurile ar putea fi însă complicate, pentru că nu se cunosc proprietarii caselor, saşi care au fost nevoiţi să plece în Germania pe timpul lui Ceaușescu, motiv pentru care, uneori, se desfășoară adevărate anchete.

Zona are 150 de biserici fortificate, toate înscrise în patrimoniul UNESCO

În ceea ce priveşte atracţiile culturale, cele ale zonei sunt mai puţine decât în Toscana, cu binecunoscutele Florenţa şi Siena, autorul pomenind însă despre cele 150 de biserici fortificate înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, despre centrele vechi din Sighişoara şi Sibiu, primul fiind foarte popular printre turiştii străini mai ales ca loc de naştere al lui Vlad Ţepeş, cel cunoscut și ca Dracula.