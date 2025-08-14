Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 10:43
de Dumitrache Diana

Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului

Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria, în 2025 (Sursa foto: Pixabay)

În tradiția populară românească, Fecioara Maria, un simbol al purității, iubirii materne şi al divinității, nu veghează doar asupra credincioșilor, ci, potrivit astrologiei, oferă o protecție specială anumitor semne zodiacale. În continuare, vom explora cele mai des menționate zodii sub ocrotirea Sfintei Maria, așa cum apar în surse astrologice și mass media.

Fecioară, Vărsător și Balanță, zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria

Conform astrologilor trei zodii, Fecioara, Balanța și Vărsător, sunt protejate de Sfânta Maria și vor avea parte de prosperitate până la finalul anului.

Fecioara este asociată direct cu Fecioara Maria, născătoarea lui Iisus. Nativii din această zodie sunt caracterizați prin muncă, echilibru și devotament, reflectând energia spirituală pe care o primește acest semn. Fecioarele, de asemenea, ar avea parte de sfârșituri de perioade dificilice și de o reînviere spirituală, aducând credință și rugăciune în viața lor.

Nativii Vărsător ar scăpa de provocările anterioare și vor avea parte de o schimbare pozitivă radicală, recâștigându-și credința. Vărsătorul reprezintă inovația, progresul și prietenia. Se spune că acest semn este binecuvântat cu creativitate și șansa transformărilor benefice, susținute de ghidarea Sfintei Maria.

Balanța, condusă de Venus, simbolizează armonia, justiția și sensibilitatea estetică. Sub ocrotirea divină, acesti nativi ar urma să se bucure de claritate interioară și stabilitate emoțională.

Alte zodii binecuvântate în perioade specifice

Pe lângă semnele anterioare, astrologia populară mai adaugă alte semne sub mantia Sfintei Maria în intervale specifice ale anului. Taur și Rac ar fi fost protejați în septembrie 2025 (între 7–13 septembrie), primind o binecuvântare divină ce aduce alinare, armonie și șanse concrete în viața personală și profesională.

În toate aceste tradiții populare, protecția Sfintei Maria nu apare ca un privilegiu mistic exclusiv, ci mai degrabă ca o speranță pentru perioada când credința și rugăciunea sunt reafirmate. Zodiile menționate reflectă perioade de tranziție, restaurare spirituală și oportunități de renaștere. Echilibrul, armonia și renașterea interioară sunt temele comune ale acestor interpretări.

