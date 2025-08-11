Ultima oră
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO
11 aug. 2025 | 09:38
de Violeta Badea

Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat

Horoscop
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Previziuni pentru 11-17 august 2025

Perioada 11–17 august 2025 aduce pentru majoritatea nativilor din zodiacul chinezesc un echilibru între planurile personale și cele profesionale. Unele zodii vor simți nevoia să își reorganizeze bugetul, în timp ce altele vor descoperi oportunități în dragoste sau își vor îmbunătăți starea de sănătate.

Previziunile zodiacului chinezesc pentru perioada 11–17 august 2025

Șobolan

Săptămâna aduce oportunități de a vă face remarcați la locul de muncă. În dragoste, veți simți nevoia să acordați mai mult timp partenerului. O mică atenție la cheltuieli vă poate salva bugetul de la surprize neplăcute.

Bivol

Proiectele profesionale se desfășoară conform planului, dar este posibil să primiți o ofertă nouă care să vă pună pe gânduri. În relații, comunicarea sinceră va consolida legătura cu persoana iubită.

Tigru

Energie și determinare în plan profesional, dar nu neglijați odihna. Din punct de vedere financiar, este o perioadă potrivită pentru a pune deoparte economii. În dragoste, apar gesturi frumoase care încălzesc inima.

Iepure

Veți simți dorința de a petrece mai mult timp în familie. Pe plan financiar, micile investiții făcute acum se pot dovedi profitabile. În carieră, răbdarea va fi cheia succesului.

Dragon

Posibile schimbări în domeniul profesional care necesită adaptare rapidă. În plan amoros, surprizele plăcute nu vor întârzia să apară. Evitați excesele alimentare pentru a vă menține starea de sănătate.

Șarpe

Este momentul să începeți să aveți încredere în ceilalți și să spuneți ce vă doriți cu adevărat. Deschiderea și sinceritatea vă vor aduce mai aproape de obiectivele personale și profesionale.

Cal

Perioada este favorabilă pentru consolidarea relațiilor de prietenie și pentru proiectele de grup. Din punct de vedere financiar, pot apărea venituri suplimentare. În dragoste, atmosfera este una caldă și stabilă.

Capră

Creativitatea atinge cote înalte, iar acest lucru vă poate ajuta în activitățile de la locul de muncă. În plan personal, acordați atenție gesturilor mici care întăresc relația. Starea de sănătate este bună, cu condiția să evitați stresul.

Maimuță

Este o săptămână prielnică pentru a lua decizii importante legate de carieră. În dragoste, sinceritatea va aduce claritate. Cheltuielile trebuie făcute cu prudență pentru a evita dezechilibrele financiare.

Cocoș

Activitatea profesională este intensă, dar rezultatele nu vor întârzia. În plan personal, momentele petrecute cu cei dragi vor aduce energie pozitivă. Sănătatea necesită o atenție sporită la alimentație.

Câine

Perioada este potrivită pentru a rezolva neînțelegeri mai vechi în familie. La serviciu, cooperarea cu colegii va fi esențială. Pe plan financiar, se recomandă evitarea împrumuturilor.

Mistreț

O săptămână plină de optimism, cu vești bune în plan personal. În carieră, pot apărea provocări care, odată depășite, vor aduce satisfacții. Sănătatea este bună, dar e nevoie de un program echilibrat de odihnă.

Recomandări
