Zodiile care vor fi pedepsite de karma în luna martie. Cine și cum poate scăpa

Ce zodii vor fi pedepsite de karma în luna martie, dar și cine scapă de probleme în prima lună de primăvară. Karma are principii după care funcționează. Mai exact, orice acțiune are și o urmare. Dar karma nu are doar o conotație negativă, întrucât și faptele bune se pot întoarce, nu doar cele rele.

Zodiile care vor fi pedepsite de karma în luna martie

Berbec

Berbecii au parte de momente tensionate în acest an. A venit timpul ca ei să plătească toate acțiunile negative de anul trecut, mai ales la locul de muncă. Schimbarea radicală este singura șansă: trebuie să fie mai muncitori și mai ambițioși.

Taur

Taurii sunt asumați mereu și gata să primească răsplata sau pedeapsa. Ei cred că orice experiență, bună sau rea, este o lecție de viață, motiv pentru care o primesc fără prea multe comentarii.

Gemeni

Gemenii par a avea soarta pecetluită, astfel că cei care s-au răzbunat anul trecut din dragoste vor avea parte de răsplată. Ei trebuie să renunțe la gelozie și neîncredere.

Rac

Pentru Raci, urmează o lună de voluntariat, iar optimismul ar putea fi șansa lor de a atrage energii pozitive în viață.

Leu

Leii ar trebui să renunțe la orgoliu și egoism în săptămânile care vin. Poate așa vor echilibra balanța, iar acțiunile negative din ultima vreme vor fi „iertate”.

Fecioară

Nativii care tot dau vina pe partener primesc o lecție dură, aceea de a înțelege că viața este mai frumoasă în doi.

Balanță

Nativii nu trebuie să își piardă răbdarea, întrucât numai așa vor reuși să treacă cu bine peste orice obstacol apărut în cale.

Scorpion

Nativii trebuie să își canalizeze întreaga energie pe gândul că vor avea succes în orice proiect sunt implicați, fie că este vorba de locul de muncă, prieteni sau familie.

Săgetător

Nativii trebuie să nu se mai mintă și să se accepte așa cum sunt, cu bune și cu rele. Nu vor evolua, dacă nu vor proceda așa.

Capricorn

Nativii vor lupta pentru un control suprem al propriei persoane, asupra propriului suflet, întrucât nu pot controla acțiunile altora, decât pe ale lor.

Vărsător

Nativii nu cred în karma și sunt de părere că destinul poate fi schimbat prin acțiunile săvârșite în viață. Însă ei s-ar putea trezi cu o surpriză și să afle că tot ce credeau până acum poate fi dat peste cap.

Pești

Peștii trebuie să renunțe la diversele lor trucuri de a ocoli karma, iar în luna martie ar fi bine să se concentreze pe faptele bune.