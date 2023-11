Zodia în care se nasc cei mai mulţi oameni de succes. Au faima scrisă în stele

Momentul în care ne naștem poate avea tot felul de implicații în viata noastră. Se spune că semnul zodiacal sub care ne naștem influențează personalitatea, făcându-ne mai buni în unele privințe și mai slabi în altele. Fie că ești înclinat spre artă sau dimpotrivă, spre calcule, unii ar putea spune că semnul tău zodiacal stă la baza acestor talente și înclinații naturale.

Semnele zodiacale sub care sunt născuți cei mai mulți oameni de succes

Sub ce semne zodiacale se nasc unii dintre cei mai de succes oameni din lume. Există semne zodiacale mai potrivite pentru muzicieni? Și altele care produc mai mulți actori?

Semnele zodiacale influențează șansa ta de a deveni de succes și faimos. Vărsătorii sunt cunoscuți pentru independenta lor și abilitatea de a gândi în afara tiparelor. Acest lucru înseamnă că pot veni cu soluții creative la probleme și pot găsi modalități neconvenționale de a atinge succesul. Vărsătorii nu se tem să riște, ceea ce îi face candidați ideali pentru a-și începe propriile afaceri sau pentru a urmări oportunități unice.

Multe vedete sunt în zodia vărsător, așa că nu e doar o coincidență.

Această zodie deține abilități analitice remarcabile, care le permite să ia decizii informate și logice. Acest lucru îi face să rezolve rapid probleme, să fie capabili să gândească rapid și să vină cu soluții inteligente care sunt atât practice, cât și eficiente.

Cu stăpânirea lui Uranus, planeta inovației și schimbării bruște, acești nativi sunt maestri în a gândi în afara tiparelor. În timp ce unii încearcă să se potrivească normelor stabilite, Vărsătorii sunt ocupați să spargă tiparele și să rescrie regulile.

Fie că dezvoltă următoarea aplicație care schimbă lumea sau conduc o mișcare socială, talentul lor de a vedea ceea ce alții nu pot este de neegalat. Pentru Vărsători, succesul nu înseamnă să urce pe scara tradițională; înseamnă să creeze cu totul o alta.

Domenii precum tehnologia și reforma socială sunt arenele lor de joacă, unde ideile lor neconvenționale și strategiile lor gândite în avans prind viață cu adevărat. Anumite cariere precum aero-spațial, tehnician, activist,… îi fac să strălucească.

Alte zodii în care se nasc oamenii faimoși

Berbec

Berbecul, un semn de foc, este îndrăzneț, incredibil de încăpățânat și genial în a obține ceea ce își dorește. Dacă ești un Berbec, te-ai putea identifica cu abilitatea uimitoare a lui Lady Gaga de a gestiona simultan proiecte câștigătoare de premii sau cu abilitatea celebrei Emma Watson de a vorbi despre feminism într-un mod cu care majoritatea lumii poate fi de acord.

Berbecul este primul semn din zodiac, dar acea energie juvenilă nu se traduce ca naivitate, ci ca o determinare copilărească de a obține ce îți dorești. Robin Wright este o altă celebritate puternică în zodia berbec. Chiar și când colegul ei de distribuție, Kevin Spacey, a căzut în dizgrație în timpul mișcării #MeToo, ea a rămas deasupra dramelor și a dus mai departe serialul „House of Cards” pe cont propriu.

Alte femei celebre Berbec sunt Mariah Carey și Reese Witherspoon.

Taur

Taurul este un semn de pământ foarte senzual, care se bucură de frumusețe, mâncare și toate lucrurile plăcute. Deși se bucură de decadență, asta nu înseamnă că sunt leneși – aceșste semne muncesc din greu pentru a obține ceea ce își doresc și pentru a culege roadele. Janet Jackson este doar un exemplu.

Taurul este condus de Venus, zeița dragostei și frumuseții, iar vedetele precum Kehlani arată cum Taurul poate influența viziunile lumii asupra iubirii deschizându-se despre orientarea lor sexuală.

Acești tauri sunt puternici, uită-te la Uma Thurman. Vorbind de forța Taurului, nu este o coincidență faptul că Gal Gadot – literalmente Wonder Woman – este un Taur. Alte femei celebre Taur sunt Grace Jones, Barbra Streisand și Kelly Clarkson.

Gemeni

Gemenii, un semn de aer, sunt sufletul petrecerii. Oamenii născuți sub acest semn (precum Stevie Nicks) pot părea atât de magici încât ai putea să te întrebi dacă sunt oameni cu adevărat. Ei sunt cu siguranță, și în ciuda reputației proaste pe care o au pentru faptul că sunt dubioși, abilitatea lor de a vedea ambele părți ale unei situații îi face gânditori de excepție. Laverne Cox, starul glamour al „Orange Is the New Black” și faimoasa activistă LGBTQ+, este unul dintre acești Gemeni cu multiple talente.

Natura lor schimbătoare face și ca Gemenii să fie creativi naturali, așa că nu e de mirare că Octavia Spencer și Nicole Kidman sunt, de asemenea, Gemeni. Alte femei celebre Gemeni sunt Marilyn Monroe și Angelina Jolie.