Zodia cu noroc triplu la început de mai! A tras lozul câștigător, bifează multe reușite pe toate planurile

Primele zile din ultima lună a primăverii vor marca debutul unui capitol fabulos în viața unor nativi. Află, potrivit astrologilor, care este zodia care va avea noroc triplu la început de mai. Cei născuți în acest semn vor crede că au tras lozul câștigător, bifează reușite pe mai multe planuri.

Ultima lună a primăverii va debuta cu dreptul pentru unii nativi foarte norocoși. Pentru ei, norocul este pe cale să se schimbe, au șansa să evolueze pe mai multe planuri, oportunități de neratat le ies în cale. Nu doar astrele sunt de partea lor, dar și runele.

Potrivit astrologilor, cei născuți în acest semn al zodiacul vor simți că înfloresc, precum natura din jurul lor. Bifează reușită după reușită, nu au cum să dea greș. Zodia cu noroc triplu la început de mai este Taur.

Despre acești nativi a vorbit și numerologul Mihai Voropchievici. Specialistul a explicat că persoanele născute în acest semn al zodiacului vor fi influențate, în perioada următoare, de cartea Orizontul, aducătoare de experiențe noi și călătorii.

În următoarele zile, nativii Taur se simt stăpâni pe propriul destin, au curajul să iasă din zona de confort și vor avea doar de câștigat. Cel mai important, reușesc să își păstreze echilibrul, indiferent de situațiile cu care se confruntă.

Finalul primăverii le aduce șansa de a pleca într-o călătorie peste hotare ce le-ar putea schimba viața. Descoperă nu doar locuri și culturi fascinante, dar se redescoperă pe sine, învață lucruri noi, pasiuni noi.

„Taurul are cartea Orizontul, fiind o carte foarte bună. Are parte de o săptămână în care este stăpân pe situație. Are succes, reușită, înaintează ușor, dar în siguranță și are un echilibru bun. Taurii ar putea să facă o călătorie în străinătate, unde ar putea să descopere și pasiuni”, a explicat Mihai Voropchievici, potrivit Antena 3 CNN.