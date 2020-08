Ziua şi transerul pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul

FCSB este gata să mai realizeze un transfer, după ce vineri a fost oficializată achiziţionarea lui Alexandru Buziuc. După ce ieri s-a făcut o mutare pentru faza ofensivă, Becali a anunţat că negociază pentru transferul unui fundaş. Este vorba despre Alexandru Albu, în vârstă de 26 de ani. Un jucător al celor de la Academica Clinceni, formaţie care se luptă pentru evitarea retrogradării. Becali spune că mutarea nu a fost oficializată, dar pare o simplă formalitate. Academica Clinceni este o echipă aflată în sfera de influenţă a familiei sale.

Alexandru Albu s-a arătat încântat de transfer, chiar dacă este confuz în privinţa echipei pentru care ar putea semna. Fotbalistul celor de la Academica Clinceni spune că este stelist de mic, doar că el nu va semna pentru Steaua, ci pentru FC FCSB.

„Mă bucură interesul lui Gigi Becali, de mic țin cu Steaua și mi-am dorit să ajung acolo când mă uitam la TV. Am văzut problemele pe care Steaua (n.r. – Mihai Albu vorbeşte de fapt despre FC FCSB) le are în apărare. Eu pot spune doar că am caracteristicile necesare pentru a ajuta echipa. Știu ce înseamnă Steaua (n.r. – din nou, Mihai Albu se referă la FC FCSB) și știu ce se cere acolo”, a fost declaraţia confuză a lui Albu.