Ziua fără fumat – 10 sfaturi care te vor ajuta să te lași de țigări

În fiecare an, în a treia zi a lunii noiembrie, are loc Ziua Națională fără fumat. Această inițiativă a pornit din dorința de a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul, asupra sănătății oamenilor.

Ziua fără fumat – 10 sfaturi pentru cei care vor să lase acest viciu

Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei fără fumat, se derulează activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial precum și în comunitate, cu privire la riscurile consumului de tutun, precum și de formare de abilități de viață sănătoasă.

Printre obiectivele acestei campanii se numără :

creşterea numărului de persoane care nu încep să fumeze

creșterea numărului celor care renunţă la fumat

protecţia faţă de expunerea la fumul de tutun.

10 sfaturi de auto-ajutor pentru a opri fumatul

Dacă vrei să nu mai fumezi, poți face mici modificări în stilul tău de viață care te pot ajuta să reziști tentației de a te aprinde țigara. Iată 10 sfaturi de la cei de la www.nhs.uk, menite să vă vină în ajutor:

Ziua fără fumat: Gândește pozitiv

Poate că ai încercat să renunți la fumat și nu ai reușit, dar nu amâna acest lucru. Uită-te înapoi la lucrurile pe care le-ai învățat din experiență și gândește-te că vei reuși de data aceasta.

Ziua fără fumat: Fă un plan pentru a renunța la fumat

Fă o promisiune, stabilește o dată și respect-o. Respectarea regulii poate ajuta cu adevărat. Ori de câte ori te afli în dificultate, gândește-te înainte la momente în care ar putea fi dificile și planifică-ți acțiunile.

Ziua fără fumat: Ia în considerare dieta ta

Țigara după cină este preferata ta? Un studiu din SUA a dezvăluit că unele alimente, inclusiv carnea, fac țigările mai satisfăcătoare. Altele, inclusiv brânza, fructele și legumele, fac ca țigările să aibă un gust teribil. Deci, schimbă friptura obișnuită sau burgerul cu o pizza vegetală. Ridicarea și spălarea vaselor imediat sau așezarea într-o cameră în care nu fumați vă poate ajuta.

Ziua fără fumat: Schimbă-ți băutura

Același studiu din SUA, menționat mai sus a analizat și băuturile. Băuturile gazoase, alcoolul, cola, ceaiul și cafeaua fac ca țigările să aibă un gust mai bun. Deci, când ieșiți, beți mai multă apă și fresh. Unii oameni consideră că simpla schimbare a băuturii (de exemplu, trecerea de la vin la vodcă și suc de roșii) le afectează nevoia de a fuma o țigară.

Ziua fără fumat: Identifică-ți dorința de a fuma

O poftă poate dura 5 minute. Înainte de a renunța, faceți o listă de strategii de 5 minute. De exemplu, ai putea părăsi petrecerea un minut, să dansezi sau să mergi la bar.

Ziua fără fumat: Obțineți sprijin pentru a opri fumatul

Dacă și prietenii sau membrii familiei vor să renunțe, sugerează-le să renunți împreună. Există, de asemenea, asistență disponibilă. Ai de până la 4 ori mai multe șanse să renunți la fumat cu succes cu ajutorul și sfatul experților.

Ziua fără fumat: Mișcă-te

O revizuire a studiilor științifice a dovedit că exercițiile fizice, chiar și o plimbare sau o întindere de 5 minute, reduc pofta și pot ajuta creierul să producă substanțe chimice anti-poftă.

Ziua fără fumat: Fă-ți prieteni de nefumători

Când te afli la o petrecere, rămâi cu nefumătorii.

Ziua fără fumat: Ține mâinile și gura ocupate

Terapia de substituție cu nicotină (NRT) îți poate dubla șansele de succes. Pe lângă plasturi, există tablete, pastile, gumă și un spray nazal. Și dacă îți place să ții o țigară, există produse portabile precum inhalatorul sau țigările electronice. Când ieși, încearcă să pui băutura în mâna în care ții de obicei o țigară sau bea dintr-un pai pentru a-ți menține gura ocupată.

Fă-ți o listă de motive pentru a renunța

Amintește-ți în continuare de ce ai luat decizia de a renunța. Făți o listă a motivelor și citește-o atunci când ai nevoie de asistență.