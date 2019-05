Ziua Copilului: 1 iunie 2019. Ce evenimente se organizează pentru copii în țară și în București: programul complet

Sâmbătă, 1 iunie, e sărbătorită Ziua Copilului, iar autoritățile din București și din țară organizează mai multe evenimente pentru cei mici. Sunt mai multe activități la care familiile pot merge, de la evenimente show-uri aeriene la expoziții de carte și jocuri pentru copii.

Autoritățile din București au pregătit mai multe evenimente și acțiuni pentru sămbătă, i iunie, de Ziua Copilului. Vor avea loc activități sportive, concursuri, jocuri, expoziții de carte, show-uri aeriene, dar și diverse activități organizate în parcurile bucureștene.

Locuitorii Capitalei au, așadar, de unde alege și își pot petrece timpul cu cei mici afară în natură sau în interiorul librăriilor ori al bibliotecilor.

Ce se întâmplă în București pe 1 iunie, de Ziua Copilului

În parcul Alexandru Ioan Cuza din București are loc 1uniFEST, un festival organizat de cei de la Itsy Bitsy, care aduc activități pentru toată familia, jocuri și concursuri, distracție și o mulțime de surprize. Organizatorii promit că participanții se vor distra de minune, timp de 12 ore, de la 8 dimineața la 8 seara, cu cele mai îndrăgite personaje Itsy Bitsy. Intrarea este liberă.

De asemenea, între 1 și 7 iunie, are loc Săptămâna Copiilor la Trapped Room Escape. Evenimentul are loc la Candyland – Escape Room Creat 100% pentru Copii. Tariful de intrare în orice cameră de escape room are un preț unic de 40 lei/ persoană.

La Romexpo are loc, până pe 2 iunie, Salonul Internațional de Carte Bookfest. Va fi prezentă acolo inclusiv literatura pentru copii, potrivit A1.

Ziua Copilului va fi marcată și la aerodromul Clinceni în cadrul evenimentului Clinceni Airshow. Demonstrația aeriană se va desfășura între orele 11:00 și 17:00, iar intrarea este gratuită. Participanții se pot plimba cu balonul de aer cald sau pot face zboruri în tandem cu parașuta.

Ziua Copilului va fi sărbătorită și în țară, în orașe precum Brașov, Constanța sau Iași. Sunt organizate expoziții în aer liber, activități în parcuri și diverse concursuri cu jocuri și personaje de desene animate. Ziua de sâmbătă va fi una liberă, așa că părinții și copiii vor avea suficient timp la dispoziție pentru a se distra împreună.