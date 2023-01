Zilele în care nu se spală rufe după Bobotează. Este interzis să bagi hainele la mașina de spălat

Astăzi este Boboteaza, ziua în care Iisus Hristos avea să fie botezat în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. Și pentru că nimic nu este întâmplător, a doua zi, adică mâine 7 ianuarie, creștinii îl serbează pe Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Conform canoanelor bisericești, cele două mari sărbători sunt cu Cruce roșie, asta însemnând că nu avem voie să facem anumite lucruri în aceste zile. Același lucru îl spun și tradițiile și obiceiurile moștenite de la bătrânii satelor. Cu alte cuvinte vorbim de zilele în care nu se spală rufe după Bobotează.

Astăzi sărbătorim Boboteaza, mâine pe Sfântul Ioan Botezătorul

La început de an, ca în fiecare an, creștinii ortodocși au două mari sărbători creștine. Pe data de 6 ianuarie a fiecărui an se celebrează Boboteaza, o zi mare pentru creștini, fiind ziua în care Iisus Hristos avea să fie botezat în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.

Conform canonanelor bisericești înainte de Bobotează, și după, având în vedere că a doua zi este celebrat primul Apostol al venirii lui Iisus, Sfântul Ioan Botezătorul, creștinii nn au voie să facă anumite lucruri. În general este vorba de lucrul în gospodărie, și mai ales de spălatul rufelor.

Este interzis să bagi hainele la mașina de spălat doar în zilele cu Cruce roșie

Conform acestor canoane, de fapt, gospodinele nu au voie să spele în ziua de Bobotează și a doua zi, pe 7 ianuarie. Tradițiile și obiceiurile bătrânești spun că nu este bine să speli timp de 9 zile de la Bobotează, pentru că în ziua de 6 ianuarie începe sfințirea tuturor apelor.

Dar, conform Bisericii Creștine, este doar un mit, reprezentanții acesteia spunând că nu este voie să se spele doar în aceste zile și doar atunci când aceste sărbători apar cu Cruce Roșie în Calendarul Creștin Ortodox.

„În cadrul slujbei de sfințire a apei citim în stihirile canonului că „firea apelor se schimbă”. Dar acest lucru nu înseamnă că se sfințesc toate apele, ci doar apa asupra căreia se oficiază slujba liturgică a sfințirii. E bine să știm că harul lui Dumnezeu vine acolo unde este chemat. Nici în cadrul Sfintei Liturghii, harul lui Dumnezeu nu se pogoară peste toată pâinea care este în biserică, pentru a o preface în Trupul Domnului, ci doar asupra darurilor pregătite special pentru aceasta. Pe de altă parte, apa sfințită nu este valabilă doar o anumită perioadă de timp. Din acest motiv, precizăm că este greșită credința că până la sfârșitul praznicului, adică 9 zile după Bobotează, apele sunt sfințite și că nu trebuie să o folosim pentru spălat.”, se arată pe site-ul crestinortodox.ro.

Așadar, deși tradiția spune că trebuie respectate cel puțin 9 zile, gospodinele vor putea să spele hainele după terminarea celor două importante sărbători creștine, adică din 8 ianuarie.