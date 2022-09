Zilele Bucureștiului 2022 se desfășoară în perioada 16-18 septembrie. Weekend aniversar cu expoziții și concerte în Capitală

Zilele Bucureștiului 2022. În perioada 16-18 septembrie bucureștenii, și nu numai, se vor putea bucura de concerte, expoziții și multe alte atracții cu ocazia sărbătoririi zilelor Bucureștiului. Iată tot ce trebuie să știi despre eveniment și ce activități vor avea loc.

Zilele Bucureștiului 2022. Weekend aniversar cu expoziții, concerte și multe altele

Primăria Capitalei a organizat o serie de evenimente culturale în perioada 16-18 septembrie, „Zilele Bucureștiului” marcând 563 de ani de existență a Bucureștiului. Iată ce evenimente vor avea loc:

„Bucharest Jazz Festival” #9 (16-18 septembrie, Combinatul Fondului Plastic),

Expoziţia „De la Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc” (16 septembrie – 22 octombrie, ARCUB – Hanul Gabroveni),

„Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” (17-18 septembrie, Calea Victoriei),

„Dâmboviţa Delivery” (16-18 septembrie, Timpuri Noi – Mihai Bravu)

Concertul „Poveste din Bucureştiul de odinioară” (18 septembrie, Teatrul Odeon).

Bucharest Jazz Festival de Zilele Bucureștiului 2022

Zilele Bucureștiului încep pe data de 16 septembrie cu Bucharest Jazz Festival, la Combinatul Fondului Plastic. Acesta este singurul festival de jazz în aer liber din Capitală și revine după doi ani de pauză. Ediția de anul acesta este dedicată în totalitate jazzului românesc.

Câțiva dintre artiștii care vor urca pe scenă la Bucharest Jazz Festival sunt: Sorin Zlat, Ion Baciu Jr., Sorin Romanescu, Alex Man, Trigon, ZMEI3, Ramona Horvath şi Tony Lakatos , Puba Hromadka, Paul Weiner şi Nicolas Simion, Luiza Zan feat. Big Band Radio, dirijor Ionel Tudor, Eva Maria Gârlea & Robert Cozma, 7th SENSE, Three Fo(u)r Two.

Expoziția „De la Țepeș la Brâncuși”

Pasionații de istorie pot veni vineri, 16 septembrie, la expoziţia „De la Vlad Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie şi cultură în spaţiul românesc”. Aceasta are loc la ARCUB – Hanul Gabroveni. Evenimentul unic ilustrează istoria și cultura de-a lungul celor cinci secole.

În cadrul expoziției vor fi expuse peste 350 de hărți, cărți vechi, documente istorice cu imagini foarte rare. Este cu adevărat o premieră, deoarece multe dintre acestea nu au mai fost prezentate publicului până acum. Expoziția poate fi vizitată între orele 12:00 – 20:00, în perioada 16 septembrie – 22 octombrie.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” de Zilele Bucureștiului 2022

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se află la a 17-a ediție și se organizează pe Calea Victoriei. Evenimentul va avea loc între 17-18 septembrie, iar cei care vor fi prezenți vor putea participa la diferite activități recreative și asista la mai multe evenimente artistice în aer liber.

„Dâmbovița Delivery”

„Dâmbovița Delivery” este organizat de Nod Makerspace, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Fundația Cărturești. Ediția de anul acesta se va desfășura în cadrul proiectului „Străzi deschise – București”, în perioada 16-18 septembrie.

Scopul proiectului este de a valorifica Dâmbovița ca arteră verde a Capitalei, un loc unde oamenii se pot bucura de floră, faună și apă curată. Timp de 3 zile, pe segmentul de râu Timpuri Noi – Mihai Bravu, vor avea loc sporturi nautice, vor fi organizate ateliere și activități culturale și sportive pentru toate vârstele.

Concertul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”

Duminică, pe data de 18 septembrie, la Teatrul Odeon, va avea loc concertul „Poveste din Bucureștiul de Odinioară”. Pe scenă vor urca Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, acompaniați de Taraf de Oraș și de tenorul Alin Stoica, în calitate de invitat. Concertul este organizat de către Asociația ProCultArt alături de Teatrul Odeon.

Citește și: Ziua Pompierilor 2022, celebrată în fiecare an pe 13 septembrie. Semnificația acestei zile