Ziua Pompierilor 2022, celebrată în fiecare an pe 13 septembrie. Semnificația acestei zile

Pe 13 septembrie, an de an, este sărbătorită Ziua Pompierilor. În această zi avem ocazia de a rememora un episod glorios din istoria naţională. Și anume, lupta purtată de compania de pompieri din Bucureşti, în urmă cu 174 de ani, pe Dealul Spirii. Atunci, compania condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu înfrângea oștirea otomană, venită să anihileze revoluţia paşoptistă de la 1848.

Ziua Pompierilor. Aniversată în fiecare an pe 13 septembrie, această zi a rămas extrem de importantă pentru toți românii. Din anul 1953, pompierii sunt sărbătoriți an de an, datorită faptelor de patriotism și devotament de care au dat dovadă. În urmă cu 174 de ani, bătălia din Dealul Spirii de la București a fost un act eroic al pompierilor militari în apărarea revoluției de la 1848.

Ziua aceea a rămas cunoscută ca zi de sacrificiu și glorie pentru poporul român. Astfel, data de 13 septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România. La această dată îi celebrăm pe eroii pompieri căzuţi la datorie, prin devotamentul, curajul şi spiritul de sacrificiu al reprezentanţilor acestei arme nobile.

Ziua de 13 septembrie 1848 rămâne în istoria omenirii

Pe 12 septembrie 1848, comandantul Regimentului 2 Infanterie și seful garnizoanei Capitalei, colonelul Radu Golescu, a primit ordin din partea locotenenței Domnești să se deplaseze în ziua următoare, adică pe 13 septembrie, în subunitățile din Dealul Spirii, pentru a participa la primirea unei coloane otomane formată din aproape 6.000 luptători. La comanda lui Kerim Pașa, coloana respectivă urma să preia cazarma din zonă. Din nefericire, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Ziua Pompierilor. La vremea aceea, ostașii din comanda căpitanului Pavel Zăgănescu voiau să meargă cu toții la Dealul Spirii, pentru a-i înfrunta pe otomani. Soldații l-au implorat pe comandant să-i ia și pe ei.

,,Luati-ne si pe noi, nu ne lasati în cazarma, ca pe niste nevrednici, caci daca acolo, în Dealul Spirii, va fi vreun razboi, noi vrem sa murim cu fratii nostri”, au spus aceștia.

Inițial, otomanii au reușit să pună în poziție de tragere două piese de artilerie și au deschis focul asupra pompierilor. Mai mult de atât, la comanda lui Kerim Pașa au pornit împotriva tunurilor inamice și le-au întors împotriva dușmanilor. Efectele au fost dezastruose, zeci de morți și răniți. Pompierii nu au lăsat garda jos decât atunci când Kerim Pașa, văzând că nu are sorți de izbândă la Dealul Spirii, a trimis un ofițer pentru a propune încetarea focului. În plus, a garantat ‘libera ieșire din cazarmă’, însă de acest angajament nu s-au mai ținut otomanii.

Pompierii-soldați i-au învins pe otomani

La vremea respectivă, pompierii au dovedit că pot rezolva orice în situații de criză și pot avea capacitatea de a rezista împotriva tuturor. Anul revoluţionar 1848 va consacra pe vecie virtuţile patriotice şi jertfa de sine ale pompierilor militari.

Ziua Pompierilor. Tot ca o recunoaştere a eroismului pompierilor, această dată a fost aleasă pentru înmânarea noilor drapele de luptă Oştirii Ţării. Așadar, Batalionul de pompieri Bucuresti (înfiinţat încă din 1861) primind primul drapel de luptă din chiar mâna domnitorului.

Tot pentru comemorarea pompierilor căzuți pe câmpul de luptă, la Dealul Spirii, a fost ridicat în anul 1901 Monumentul Eroilor Pompieri din București.

Ziua Pompierilor. Când s-a oficializat Zilei Pompierilor în România

Ziua Pompierilor din România a fost legal oficializată după război, prin legea 121/1996, lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, dar și prin Hotărârea Guvernului 1490/2004, pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Cu ocazia acestei zile importante, autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici și instituțiile pot acorda sprijin material și financiar în organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor și a altor acțiuni specifice ocazionate de aceste evenimente. De asemenea, formațiile de cadeți, cercurile aplicative de protecție civilă și inspectoratele participă concursuri profesionale și sportive internaționale.