Zile de post în 2022. De ce se ține post miercurea și vinerea, de fapt

De ce se ține post miercurea și vinerea. Zile de post în 2022. În Calendarul Creștin Ortodox, pe lângă sărbători și praznice împărătești există și zile de post. Zilele de post au rolul de a-i pregăti pe credincioși pentru sărbătorile mari dintr-un an. Totodată, în urma postului aceștia se vor purifica fizic și spiritual, deoarece în aceste zile sunt interzise anumite activități și alimente. Cele mai cunoscute zile de post de peste an sunt zilele de miercuri și vineri, de peste an. Iată de ce se ține post miercurea și vinerea, precum și care sunt zile de post în 2022.

Pe lângă abținerea de la alimentele de origine animală, creștinii ortodocși care țin post trebuie să se abțină și de la gândurile și faptele rele. Așadar, postul trebuie să fie atât fizic, cât și spiritual, pentru a crea o legătură între om și Dumnezeu. Un post corect se face atât trupește cât și sufletește.

Credincioșii țin post în vederea împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului și pentru a le fi iertate păcatele. Pe lângă cele 4 posturi mari dintr-un an bisericesc, mai sunt și zilele de post dinaintea sărbătorilor religioase cu o importanță majoră, dar și zilele de post din timpul unei săptămâni. Aceste zile sunt miercurea și vinerea. Iată de ce se ține post miercurea și vinerea.

Postul miercurea și vinerea

În anul 2022, creștinii ortodocși sunt îndemnați să postească de două ori în cadrul unei săptămâni. Cele două zile de post dintr-o săptămână sunt miercurea și vinerea.

Credincioșii fac asta, la îndrumarea Bisericii, pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu și de credință. Alimentele de origine animală sunt interzise în aceste zile și cei care țin post trebuie să se roage pentru iertarea păcatelor. Printre acestea se numără:

carnea

ouăle

laptele

brânza

untul

peștele se consumă doar în zilele în care este dezlegare.

De ce se ține post miercurea

Credincioșii obișnuiau să țină post miercurea, încă din cele mai vechi timpuri. Alimentele de dulce nu se consumau în această zi. Pentru a-l prinde pe Hristos, cărturarii au pus la punct planul, într-o zi de miercuri. Mai apoi, Iuda l-a vândut pe 30 de arginți. Față de Iisus Hristos este arătat respectul, prin postitul miercurea. Astfel, arată că sunt împotriva celor care l-au vândut și l-au blamat pe Iisus Hristos.

De ce se ține post vinerea

Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce într-o zi de vineri, îndurând chinuri greu de imaginat. Se ține post în fiecare zi de vineri din timpul săptămânii, în semn de respect pentru Iisus Hristos și pentru patimile cele mântuitoare ale acestuia.

Zile de post în 2022