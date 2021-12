Zile de concediu neluate în 2021. Ce se întâmplă cu ele, de fapt, legea e clară

Ce trebuie să știe angajații despre zilele de concediu pe care nu au putut să le mai ia în anul în curs? Ce se întâmplă cu acestea? Legea arată foarte clar. Discuțiile legate de concedii și zilele neluate din 2021 sunt la ordinea zilei în rândul angajaților în această perioadă.

Zile de concediu neluate: ce se întâmplă cu liberele rămase din 2021?

Discuțiile despre zilele libere, concedii și planuri pentru vacanță sunt deja la ordinea zilei în rândul angajaților. Majoritatea românilor așteaptă cu sufletul la gură vacanțele de Crăciun și Revelion.

Nu puține sunt cazurile în care unii dintre ei nu și-au efetuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul în curs, astfel se gândesc ce este de făcut cu acestea odată intrați în anul nou.

Legea arată că angajații care nu și-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2021 pot solicita angajatorului să le fie acordate până la jumătatea anului 2023.

Codul muncii pentru angajați în privința concediilor de odihnă:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Ce arată Codul Muncii?

Conform autorităților, dreptul la concediul de odihnă anual este garantat tuturor salariaților, iar acesta nu poate forma obiectul unei cesiuni, renunțări sau limitări.

În cazul în care salariatul nu poate efectua integral sau parțial concediul, angajatorul este obligat să acorde concediul neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în cursul acțiunii. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazul încetării contractului individual de muncă.