Zeci de mii de euro au pierdut românii la Sinaia. Sunt șocați

S-a aflat cum au pierdut zeci de mii de euro la Sinaia mai mulți români. Oamenii se află și acum în stare de șoc. Ce metodă au aplicat escrocii, citiți în articolul de mai jos.

Escrocherie de zeci de mii de euro la Sinaia. Ce le-a trecut prin cap escrocilor să păcălească lumea cu atâția bani

Zeci de români au pierdut zeci de mii de euro la Sinaia. Cum a fost posibil așa ceva și cum au acționat escrocii, căci despre asta este vorba vedeți în rândurile ce urmează.

În jur de 70 de persoane care vroiau să-și petreacă Revelionul în plină pandemie la o cabană din Sinaia s-au plâns că au fost păcălite cu anunțuri false la mica publicitate.

După ce banii au fost virați, escrocii s-au făcut nevăzuți

Victimele escrocheriei au plătit, prin transfer bancar, avansuri consistente pentru rezervări. După ce banii au fost virați, cei care până atunci se dădeau drept reprezentanții unei firme de imobiliare din Brașov au dispărut fără a lăsa vreo urmă.

De asemenea, oferta escrocilor cu închirierea vilei pe Valea Prahovei pentru Revelion a fost plasată pe site-ul de anunțuri de mică publicitate OLX.ro. Aici, la numărul de telefon indicat în anunț răspundea un bărbat care s-a dat reprezentantul unei firme de real estate din Brașov, Queen Imob SRL, au povestit cei escrocați.

Când s-au prins românii că și-au luat țeapă

Escrocheria a început încă din luna septemrie a lui 2020, astfel că cei interesați au plătit avansul pentru locație în diverse conturi bancare. Avansurile plătite de victime variază între 2.000 și 3.750 de lei, potrivit celor păăliți.

Astfel, păgubiții, când au vrut să afle ultimele detalii înainte de vacanță, care ar fi trebuit să înceapă pe 30 decembrie, clienții au constatat că numărul de telefon al ”agenției imobiliare” era desființat.

La cât se ridică prejudiciul

Supărați, au contactat firma brașoveană, care le-a comunicat că nu are nicio legătură cu anunțul de închiriere. Carmen Jakab, patroana Queen Imob SRL, a depus o plângere la poliție și a creat și un grup pe Facebook în care păgubiții au fost îndemnați să facă același lucru. Astfel, s-a aflat că au fost pacalite cel puțin 70 de persoane, prejudiciul depășind 35.000 de euro.

”Am găsit cabana pe OLX și am sunat. Spunea că are mai multe vile. Am vorbit la telefon pentru toate detaliile care ne interesau și am trimis, la ceva timp, un avans de 3.000 de lei, urmând să mergem să vedem cabana. În ziua respectivă, nu ni s-a mai răspuns. A închis cartela, pentru că, de pe orice număr am fi sunat, era închis. Pe factură apare numele Rădoi Ionuț Sebastian”, spune S.S., una dintre păgubite, potrivit libertatea.ro.

Povestea altui păgubit

”Eu am găsit anunțul tot pe OLX, postat de așa-zisul Cristea Ionuț. Eram interesată de o altă vilă, în Predeal. Mi s-a spus că este dată, dar mai este una disponibilă la Sinaia.

Am pus 2.600 de lei avans, în două conturi, unul de la Telekom și altul la BCR, ambele deschise pe numele Ursu Gheorghiță. Când am încercat să iau legătura cu domnul de la așa-zisa firmă Queen Imob, nu a mai fost de găsit”, afirmă R.I. o altă persoană păgubită.