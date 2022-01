Zanni rupe tăcerea despre relația cu Alexandra Stan de la Survivor România. Dezvăluiri în premieră: „Mi-a spus ea prima”

Invitat în emisiunea La Măruță de la PRO TV, Zanni a făcut declarații incredibile vizavi de relația sa cu fosta Faimoasă Alexandra Stan. Ce legătură a existat, cu adevărat, între cei doi artiști. Trapperul a spus totul despre relația pe care a avut-o cu blondina, înainte ca Ana Porgras să participe la emisiune.

Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, iar visul de a-și cumpăra o casă i s-a împlinit după ce a câștigat sezonul 2 Survivor România. Notorietatea lui Zanni a crescut foarte mult în ultimul an, iar acum trapperul se bucură de tot ceea ce și-a dorit întotdeauna.

Apreciat de milioane de români și recunoscut pentru sinceritatea sa debordantă, Zanni a mărturisit că a avut o relație cu Alexandra Stan la Survivor România, înainte ca Ana Porgras să intre în competiție. Deși nimic nu s-a întâmplat între ei, artistul a dezvăluit că au avut o conexiune specială.

Blondina originară din Constanța a fost cântăreața din România de care Zanni s-a apropiat, în primele zile petrecut în Republica Dominicană.

„Trebuie să te aștepți la orice. Cred că de ce este cel mai frică în momentul de față este să își asume de ce au intrat în competiție. Cu o mască pe față, toți țin cu echipa, dar vor să rămână singuri, adică să îi elimine pe ceilalți. Nu își asumă. Nu ai nevoie de echipă. S-ar putea ca toți din echipă să fie niște cărămizi. Ai nevoie doar de tine ca să reziști.

E lejeră întrebarea, dar nu știu dacă intră în categoria aia, sunt sau nu sunt. Nu știu dacă au făcut asta pentru că am făcut eu primul asta. Sunt multe nume, mi-am încercat-o, dar o pot numi așa, o joacă. Poate mi se pare că am încercat, de fapt nu am încercat nimic.

Alexandra Stan, ea e, dar sunt explicații la mijloc. Au mai fost de la Puterea Dragostei, dar îmi e și rușine, au fost mai multe de acolo. Alexandra Stan nu mai este măritată, pot să spun că am avut o relație foarte specială în Survivor, până să vină Ana.

Am avut o conexiune cu ea, nu am făcut nimic, dar ne-am declarat niște chestii. Mi-a spus că m-a avut crush. La mine e ușor să îmi placă de o femeie, e mai greu să vreau să o combin.”, a declarat Zanni la PRO TV.