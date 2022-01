Cântăreața din România de care Zanni a fost mega-îndrăgostit: „După ce a aflat povestea mea de viață, m-a căutat”

Sincer, direct și dezinvolt, câștigătorul en-titre de la Survivor România Zanni a venit în emisiunea La Măruță, unde a răspuns la cele mai picante întrebări. Trapperul a vorbit despre neînțelegerile sale cu Jador, relația cu Ana Porgras și faptul că a avut o pasiune pentru una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Despre cine este vorba.

Controversatul Zanni face el ce face și mereu ajunge în atenția publicului din România. În ediția de vineri, 14 ianuarie, a show-ului La Măruță de pe PRO TV, trapperul a făcut dezvăluiri picante, odată pus față în față cu provocarea sosurilor iuți.

Onest și direct, așa cum ne-a obișnuit până acum, artistul nu a avut probleme în a răspunde sincer tuturor întrebărilor puse de gazda emisiunii. Rugat să vorbească despre foștii săi colegi de la Survivor România, Zanni i-a mărturisit soțului Andrei faptul că a fost dezamăgit de Jador, iar legătura sentimentală cu Ana Porgras a însemnat mult pentru el.

Însă, o altă poveste a captat atenția publicului. Mesajul cu care Zanni și-a șocat fanii a fost cel în care le-a mărturisit că, acum mulți ani, înainte de a cunoaște celebritatea, a încercat să o cucerească pe Irina Rimes, pentru care făcuse o adevărată pasiune atunci când a văzut-o cântând la căminul studențesc unde Zanni lucra ca frizer.

„A venit odată la cămin Irina Rimes, în fiecare vară era concert. Eu tundeam, eram frizerul căminului. Pe vremea aia nu ascultam muzică comercială, eram și eu ignorant. Mă uitam pe geam la ea și mă gândeam cum ar fi să o combin pe Irina Rimes.

Mi-am făcut freza, frumos, m-am îmbrăcat și m-am dus în fața scenei. A terminat concertul, s-a dus în spate, să mănânce undeva, la cantină. Am batut în geam și i-am făcut 2 inimioare în geam, a trebuit să îmi fac curaj. Am plecat. După ce a aflat povestea mea de viață, a venit după 3 ore un băiat să îmi spună că m-a căutat. Uite cum am pierdut-o eu pe Irina Rimes.”, a relatat Zanni în emisiunea La Măruță.