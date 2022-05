Zanni îi face praf pe actualii concurenți Survivor România: „Tu n-ai cum să intri cu tupeu”

Popularitatea lui Zanni a căpătat dimensiuni astronomice, atunci când trapperul a câștigat Survivor România 2021, demonstrând că este un adevărat supriaviețuitor, în cadrul show-ului filmat în Republica Dominicană. Ce a dezvăluit artistul despre actualii concurenți ai sezonului emisiunii din 2022. Oare ce vor spune fanii?

Zanni a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor 2021. Atitudinea directă și felul tranșant de a spune lucrurilor pe nume, precum și micile conflicte pe care le-a avut cu ai săi coechipieri sau adversari, l-au adus în atenția telespectatorilor.

Deși a câștigat Survivor România 2021, în fața Războinicului Andrei Dascălu, Zanni nu a avut cuvinte de laudă de adus la adresa participanților care luptă, în acest an, pentru troferul Survivor 2022, în jungla dominicană.

Mai mult de atât, gazda emisiunii Survivor ExtraShow de pe Voyo este de părere că atât Vulturii, cât și Tigrii aflați în competiția din 2022, nu ar fi trebuit să studieze sezonul anterior, ci să participe fără nicio referință. Zanni susține că, în acest fel, s-ar fi bucurat de experiența concursului.

„Mă mai uit, dar nu pot să mă uit la ceva unde știu că am fost și am făcut mai bine. De aceea nu pot să mă uit. Ce aș corecta la ei? Înainte să intre să nu fi avut dreptul sau nici măcar șansa să se uite la sezonul la care am fost eu.

Se vede că au studiat prea mult. Și au intrat deja cu o mentalitate pe care nu aveau cum să o aibă de la început, fară să se uite la Sezonul 2.

Și în loc să se bușească de la experiență, așa cum trebuia, și să învețe ei acolo cum trebuie să se comporte, cum să facă strategii, ei au plecat deja cu mentalitatea mea după ce am câștigat.

Am stat șapte luni în junglă. Mă uitam la episod și nu se pupa … Zic, „măi.. ăștia se ceartă din a doua zi.”, a declarat Zanni, în exclusivitate pentru ciao.ro.