De ce Zanni nu are o relație amoroasă în prezent. Am aflat motivul adevărat

Zanni a devenit unul dintre cei mai populari și îndrăgiți artiști din România, după ce a participat și a câștigat emisiunea Survivor din 2021. Deși au existat multe speculații privind relația amoroasă a fostului Faimos, cântărețul a vorbit despre experiența lui în treburile amoroase.

În 2021, Zanni a participat la Survivor România cu un singur scop în gând, acela de a aduce acasă trofeul show-ului și a pune mâna pe marele premiu de 50.000 de euro, lucru care s-a și întâmplat.

Făcând o comparație față de sezonul din acest an al competiției ce se desfășoară în jungla dominicană, Zanni le-a povestit celor de la Revista Ego care ar fi minusurile concurenților din acest sezon de la Survivor.

Un om de rând care vine și nu îl știe lumea nu are atât tupeu cât au Războinicii. Nici pe mine nu mă știa lumea, mă mai știau de la Chefi la Cuțite.”, a mărturisit Zanni, în exclusivitate pentru ego.ro .

În ceea ce privește viața sa personală, Zanni le-a dezvăluit fanilor curioși să afle statutul său amoros faptul că nu este implicat într-o relație sentimentală. Motivul? Trapperul se concentrează, momentan, pe cariera sa artistică.

Zanni a glumit pe seama faptului că nu ar avea multă experiență în ceea ce privește relațiile serioase și de lungă durată, din cauza programului său haotic care-i ocupă foarte mult timp.

„Nu, nu sunt într-o relație. Cum este într-o relație încă nu știu, este un domeniu în care nu sunt experimentat. Cum este Zanni într-o relație…nu știu. Nu am timp de relații. De fapt, am timp, zic că nu am timp pentru că pun pe primul loc cariera.”, a completat Zanni pentru sursa citată.