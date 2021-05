Zanni de la Survivor România a făcut marele anunț: ‘Gata, a început războiul’

O nouă zi, un nou scandal la Survivor România. Zanni le declară război celor care sunt împotriva sa. Irisha a părăsit competiția în cadrul Consiliului de eliminare de duminică, 9 mai. Surpriza concurenților a fost să afle că Zanni a ieșit, din nou, favoritul publicului, spre nefericirea Elenei Marin, care a fost propusă spre eliminare de către Faimosul trapper. ‘Gata, a început războiul’

Spiritele s-au încins în cea mai recentă ediție de la Survivor. Irisha nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa lui Zanni și a lui Sebastian Chitoșcă, pe care i-a acuzat de faptul că i-ar fi adus frumoasei brunete multe jigniri.

De asemenea, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” spune că a fost taxat pentru că i-a arătat compasiune Elenei Marin, după ce câțiva membri din echipa Faimoșilor s-au pus împotriva celebrei coregrafe.

Sătul de acuzații, Zanni a intervenit în cadrul Consiliului atunci când prezentatorul Daniel Pavel i-a acordat cuvântul. Protejatul lui Alex Velea le-a declarat război celor care se pun împotriva lui și mărturisește că nu există prietenii adevărate în cadrul echipei roșii. De asemenea, Zanni spune că toți își văd propriul interes, iar falsitatea ar fi la ordinea zilei. Artistul susține că și-a asumat greșelile pe care le-a făcut în trecut și nu se va opri până când nu va câștiga sezonul 2 Survivor România:

Toate îmbrățișările și dragostea sunt de fațadă. În seara asta a început războiul pentru independență și interese, iar lumea de acasă să fie atentă cât de rapid își schimbă unii interesele, alianțele și câți au rămas aceiași oameni până în moemtnul de față. Poate am greșit în trecut, greșeli pe care mi le-am asumat. Acum sunt la fel ca toată lumea, ce văd aia o să spun. A început războiul pentru că m-au provocat în seara asta”, a declarat Zanni la Survivor România.

„Mulțumesc din tot sufletul meu pentru cei care mă votează și mă susțin. Mie îmi este greu să mă exprim, pentru că e distanța mare și sunt într-un loc în care mă simt confuz, dar simt că am ajuns totuși la sufletul lor. Vreau să spun pentru cei de acasă ceva bătut în cuie, că echipa Faimoșilor nu e o echipă unită și nu va fi niciodată.

Chiar dacă Zanni a propus-o spre eliminare pe Elena Marin, iar de la Războinici au ieșit în față Sorin și Bogdan, Irisha a fost cea care a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a părăsit competiția din Republica Dominicană.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a declarat Irisha, înainte să plece de la Survivor România.