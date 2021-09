Zanni a făcut marele anunț: s-au împăcat! Fanii Survivor România sunt în extaz

Veste bună pentru fanii lui Zanni. Câștigătorul Survivor a făcut anunțul momentului despre viața lui.

Fostul Faimos a dat vestea cea mare fanilor săi, care s-au bucurat enorm pentru el. Cântărețul a făcut mai multe dezvăluiri despre ce se întâmplă acum în viața lui.

Zanni și Ana Porgras s-au împăcat. Cei doi au avut o relație de prietenie foarte strânsă la Survivor. După ce fosta gimnastă a fost eliminată, artistul i-a simțit lipsa în competiție.

Nu de puține ori au existat zvonuri conform cărora între cei doi ar exista o relație mai apropiată și că ar forma un cuplu.

Cei doi au negat cu fiecare ocazie că ar fi împreună. Mai mult, după finala Survivor cei doi s-au certat și nu au mai fost văzuți deloc împreună.

Acum, Zanni a primit o întrebare de la un fan privind relația lui cu Ana. „Tu mai vrei să fii cu Ana?”, a fost întrebat artistul.

El a răspuns cu un videoclip și a povestit că i-a scris fostei gimnaste și că s-au împăcat.

Cu toate astea, fanii încă nu sunt convinși că acesta ar fi vorbit serios.

După ce a venit din Republica Dominicană, Zanni a povestit că relația dintre el și Ana Porgras s-a încheiat.

Cântărețul ar fi citit niște mesaje din telefonul gimnastei.

„Nu am fost niciodată îndrăgostit de Ana, ne-am împrietenit înainte de Survivor și mi-a plăcut blândețea ei, eu am nevoie de astfel de oameni. Mă îmbunam mereu când eram cu ea, ne potriveam, dar nu ca și cuplu (…) Ea a fost refugiul meu. Cu ea găteam, cu ea dormeam și a fost liniștea de care aveam nevoie.

La un moment dat ea plecat, am ajuns la finală, Ea a ajuns cu același sentiment și niciodată nu am bănuit-o că ar avea alte intenții.

La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat.

Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis „Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?”

Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă…m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit…”, a povestit Zanni despre momentul în care a încheiat orice relație cu fosta gimnastă.