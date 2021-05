Irisha îl desființează pe Zanni de la Survivor: ‘Mi-am dat seama cum gândește, e foarte periculos’

Consiliul de eliminare de duminică, 9 mai, a fost foarte intens, iar telespectatorii nu se așteptau ca Irisha de la Faimoși să plece de la Survivor România. Zanni a ieșit favoritul publicului și a propus-o, la rândul său, pe Elena Marin. Votul lui nu a surprins pe nimeni, după cum bine știe toată lumea conflictele dintre trapper și celebra coregrafă dateză de mai bine de trei luni de zile.

Irisha a părăsit competiția cu ochii în lacrimi, după ce și-a dat seama că nu a întrunit suficiente voturi din partea publicului pentru a rămâne în concurs mai mult timp. Într-un interviu exclusiv acordat celor de la Wowbiz, frumoasa brunetă a vorbit despre experiența competiției din Republica Dominicană și despre tensiunile care existau, de fapt, între concurenți.

Am avut câțiva colegi cu care aveam aceeași părere. Pe aceeași lungime de undă cu mine au fost Ștefan, Elena, Culiță. Poate și Andreea și Cucu, dar au fost spălați pe creier de ceilalți.

Am fost nominalizată pentru că eu nu împărțeam mâncarea, pentru că era singura mâncare la care aveam acces. Eram mai pentru mine, mâncam singură, nu împărțeam. Apoi le-am înțeles și strategia băieților și au vrut să scape de mine pentru că eram cu real pericol pentru ei.

„Îmi pare rău că am plecat, simțeam că mai am multe de demonstrat, cel puțin pe traseu. Mă descurcam din ce în ce mai bine, aduceam puncte și nu m-aș fi gândit că pot să ies atât de repede. Nu e frumos să numeri punctele, cum spuneau colegii, dar e corect. Asta trebuie să facem in competiție, să aducem puncte.

Irisha a fost revoltată la adresa lui Zanni și a lui Sebastian Chitoșcă, pe care-i acuză de faptul că au jignit-o în repetate rânduri la Survivor. Mai mult de atât, bruneta este convinsă că ruptura dintre ea și bisericuța băieților s-a produs atunci când a empatizat cu suferința Elenei Marin, pe care coechipierii ei o acuzau de faputl că se victimizează foarte tare.

S-a rupt totul de când eu am luat apărarea Elenei și am luat-o în brațe. Cu situația asta au empatizat și Ștefan și Culiță și de aici a pornit ruptura. Am fost făcută proastă, că nu prind semnal, tot felul de glumițe, bullying de dimineață până seară, cu dorința de a induce publicului că sunt aeriană, că trăiesc într-o lume paralelă.

În momentul în care am ajuns în junglă, duceam aceeași viață, dormeam pe jos, mâncam la fel ca ei. Eu când intram pe traseu îmi făceam treaba, nu trebuie să se țină cont de un background sau de o vacanță. Eu muncesc ca să îmi permit viața pe care mi-o permit. Nu am avut o viață opulentă, părinții mei sunt profesori, am trăit ca toată lumea. Ei au încercat să scoată multe lucruri în evidență ca să nu plac publicului.

La bază, Sebi e un băiat bun, își iubește soția foarte mult, o respectă foarte mult, vorbește foarte frumos despre ea. De la o vreme e foarte nervos și conflictual, cred că o să cedeze psihic curând. Mereu e lângă Zanni, el nu se gândește la el, face totul cum vrea Zanni și pentru Zanni. Visul tău unde este, dacă tu trăiești visul lui Zanni? Eu i-am zis lui Zanni că are o minte ascuțită și este periculos. El de asta nu m-a mai plăcut, pentru că l-am înțeles foarte bine, mi-am dat seama cum gândește”, a declarat Irisha pentru sursa citată.