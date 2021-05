Probleme pentru Irisha după eliminarea de la Survivor România 2021. Ce a pățit, de fapt

Irisha a părăsit competiția Survivor România 2021, iar acum a împărtășit cu fanii o problemă. Ce se întâmplă cu fosta concurentă din tabăra Faimoșilor? Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au fost surprinși să audă asta.

Survivor România 2021: Irisha, dezvăluiri după eliminare. Ce a pățit Faimoasa?

Irisha și-a luat adio de la trofeul Survivor România 2021 și de la marele premiu. Fosta concurentă din tabăra Faimoșilor se reîntoarce în țară, dar cu câteva probleme. Vedeta întâmpină câteva dificultăți în drumul spre casă pe care nu le-a ținut departe de fanii acesteia de pe rețelele de socializare.

După eliminare, bruneta și-a primit telefonul înapoi și acum îi ține la curent pe cei dragi cu situația sa. Aceasta a ajuns la aeroport pentru a lua primul avion care să o ducă mai aproape de țara ei.

Irisha trebuie să schimbe trei aeronave pentru a se bucura de plaiurile natale, iar drumul ei nu a început deloc cu bune, lovindu-se de diverse probleme. Tânăra a încercat să-și rezerve un scaun aproape de ieșirea de urgență pentru a se putea odihni, dar nu a reușit.

Mai mult decât atât, aflată în aeroport și-a dat seama că în ea se adâncește melancolia cu privire la concursul și experiențele pe care le-a lăsat în urmă în Republica Dominicană.

„Am ajuns la aeroport și mă încearcă o emoție. Sunt melancolică și nu-mi doream să plec așa de repede, dar asta este. Am trei zboruri. Primul este de 9 ore, e avionul plin, am incercat să-mi iau loc lângă ieșirile de urgență ca să am loc pentru picioare pentru că sunt foarte înalta și mi-e gru pe avion, dar n-am găsit și asta e”, a povestit fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”, a detaliat cântăreața.

Fosta faimoasă a mai dezvăluit că a avut parte de un zbor cu turbulențe și că un pasager a băut peste măsură și a început să facă scandal în tot avionul, ulterior o doamnă cu rău de avion a vomitat tot drumul, așa că timp de 9 ore nu s-a putut odihni mai deloc.