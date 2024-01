Xonia, despre consumul de droguri din 2023. Ce dovezi are că e curată și ce s-a întâmpla cu permisul ei VIDEO EXCLUSIV

Xonia a vorbit deschis despre consumul de droguri în cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numărul 16 de pe 11 ianuarie 2024. Aceasta a mărturisit că, după incidentul din 2023, a fost la medici pentru a i se preleva probe din sânge.

În vara lui 2023, cântăreața Xonia a fost oprită pe Bulevardul Barbu Văcărescu de agenţii de la Rutieră, la un control de rutină. Aceștia au descoperit că artista era băută şi sub influența unor substanțe suspecte.

Întâmplarea a avut loc la 4 dimineața și, conform observatornews.ro, artista ar fi fost „sifonată” chiar de către cercul ei de apropiați cu care ar fi petrecut în seara respectivă. Alcool test-ul indica o concentrație de 0,25 la mie, iar drug test-ul ar fi arătat cocaină.

În plus, Xonia le-ar fi dat oamenilor legii un permis de conducere care nu era, la vremea respectivă, valabil pe teritoriul României.

În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, ediția cu numărul 16 de pe 11 ianuarie 2024, artista a vorbit despre consumul de droguri. Xonia susține că nu a încercat niciodată astfel de substanțe interzise, în ciuda celor publicate de presă în urmă cu câteva luni.

„Mi-ar plăcea să pot să vorbesc puțin mai mult despre acest subiect, dar nu am cum să spun mai mult decât ceea ce am spus până acum la secția de poliție. Sincer, am spus cam tot ce am vrut să spun. Atunci am fost într-o emisiune cu avocata mea și am spus ceea ce voiam.

Adevărul meu, pe cont propriu, este că m-am dus și mi-am făcut analizele biologice pentru mine, ca să am la îndemână dovada mea, pentru mine, personal. Am fost la doi chimiști diferiți și nu este absolut nicio substanță interzisă în corpul meu. Cine mă cunoaște știe că eu nu am atins droguri în viața mea.

Așa că, pentru mine, nu e o surpriză că rezultatele mele zic zero. Nu fac asta. Nu pot conduce pe teritoriul României, dar în alte țări da. Momentam am un dosar care aștept să se rezolve. Și nu e vorba că nu am putut să conduc în România, ci că nu am avut la mine o hârtie pentru șofat internațional. Atât scrie pe ea.

Permisul meu este în regulă, conduc de la 16 ani. Nu am avut nici măcar o amendă, un accident, nimic”, ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cântăreața Xonia despre consumul de droguri și permisul ei de conducere.